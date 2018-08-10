Les Echos: экономические санкции стали «хитом этого лета»

Только за август этого года во всём мире санкции были введены пять раз, сообщает Les Echos. Сегодня, как отмечает французское издание, мир запутался в «клубке из экономических санкций и контрсанкций», и эти меры стали обычным явлением.

Санкции стали «хитом этого лета», утверждает Les Echos. Только за август во всём мире они уже были введены пять раз: чуть больше недели назад США решили наказать Турцию, которая вскоре приняла ответные меры, затем, в понедельник, Саудовская Аравия ополчилась на Канаду, а на следующий день США ввели санкции против Ирана и наконец в четверг — против России.

Сегодня, как отмечает французское издание, мир запутался в «клубке из экономических санкций и контрсанкций» — изъятий активов, торговых и финансовых эмбарго. Санкции теперь стали обычным явлением: согласно специализированному сайту Sanctions Risk Countries, в настоящий момент санкциям США и Евросоюза подвержены 45 стран. По информации Минфина США, под американскими санкциями находятся 17 стран, среди которых «ветераном» является Куба.

Хотя большинство санкций в мире вводятся США или Евросоюзом, существует множество стран, которые из-за территориальных споров обмениваются санкциями или чинят друг другу препятствия в торговле — например, Индия и Пакистан, Алжир и Марокко.

Несмотря на то что количество действующих санкций велико, эффект от них гораздо меньший, считает Les Echos. Во-первых, санкции «кусаются» только тогда, когда они пользуются «широкой международной поддержкой». Во-вторых, они практически никогда не приостанавливают любые торговые отношения с определённой страной и ударяют в основном по некоторым секторам или предприятиям.