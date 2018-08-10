Обозреватель Hill: американские санкции нанесут больше ущерба США, чем России

Санкции, которые предусмотрены законопроектом «О защите выборов от угроз путём установления ограничений» (DETER), — если они будут введены — ударят по американской экономике и законным интересам союзников США, в то время как Кремль «останется невредим», считает обозреватель The Hill Ричард Савайя. Как отмечает автор статьи, санкции «вобьют клин» между США и Европой, дестабилизируют энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить её для соперников США из Китая и Европы.

Стремление дать отпор России за вмешательство в американские выборы вполне понятно и заслуживает одобрения. Но если санкции, которые предусмотрены законопроектом «О защите выборов от угроз путём установления ограничений» (DETER), предложенным сенаторами Марко Рубио и Крисом Ван Холеном, будут введены, они ударят по американской экономике и законным интересам союзников США, в то время как Кремль «останется невредим», считает обозреватель The Hill Ричард Савайя.

Если законопроект DETER будет принят, он «вобьёт клин» между США и Европой, еле достигшими консенсуса в отношении санкций, дестабилизирует энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить её для соперников США из Китая и Европы.

Хуже всего то, что вероятный ущерб, который США нанесут своим же интересам, затмит тот, который будет нанесён российским интересам. Российские компании пострадают чуть больше, чем при нынешних санкциях, в то время как американские компании будут вынуждены ликвидировать совместные предприятия, отказаться от новых проектов и понести серьёзные финансовые потери, отмечает Савайя.

Согласно положениям законопроекта, санкции коснутся почти всех российских государственных компаний, включая некоторые из крупнейших в мире банков и энергетических корпораций, и установят более низкий порог для государственной собственности, чем предыдущие санкции. Санкции сильно ударят по «Газпрому», который снабжает энергоресурсами большую часть Европы, и европейские лидеры могут отказаться от «политически токсичного» решения выступать единым фронтом с США по санкциям из-за угрозы российского ответа.

Между тем американские компании будут вынуждены прекратить совместное сотрудничество с российскими партнёрами. Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании. Санкции дадут российским энергетическим компаниям больше контроля над проектами и большее количество политических рычагов.

Как пишет Ричард Савайя, учитывая то, что некоторые из важнейших месторождений нефти исследуются и используются российскими компаниями и их китайскими партнёрами, американские нефтяные компании «перейдут на скамейку запасных». Санкции коснутся даже таких важных проектов, поддерживаемых США, как строительство Трансадриатического газопровода, который поможет избавить Европу от российского энергетического доминирования, поскольку российская компания является его миноритарным акционером.

Последствия будут ощущаться во всех отраслях: американские компании не смогут перевозить грузы по российским железным дорогам, Boeing перестанет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, а AT&T не сможет использовать российские телефонные провода.

Американские индексные фонды и финансовые рынки также испытают потрясение, поскольку рублёвые облигации от российского правительства и банков мгновенно станут незаконными активами в балансовых ведомостях. Американские компании, которые ведут торговлю в России, обнаружат, что они не могут пользоваться российскими банками из-за американского законодательства, отмечает обозреватель The Hill.

Промышленность и аналитические центры уже выразили свою обеспокоенность в связи с этими и другими последствиями. Но реакцию конгресса нельзя назвать сдержанной и тщательно продуманной. Вместо этого у законопроекта DETER теперь появился конкурент, который может удвоить эти негативные последствия.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, подразумевает введение «более драконовских санкций», из-за которых американские энергетические компании не смогут участвовать в любом энергетическом проекте где бы то ни было, если в нём участвует российская энергетическая компания. Например, если российская компания владеет одним процентом газопроводов, которые поддерживают нефтяную вышку в Бразилии, американские компании будут вытеснены, а российским компаниям «на блюдечке с голубой каёмочкой» будет преподнесена «возможность для покупки века».

Как утверждает Савайя, законопроект DASKAA «доводит разрушительные идеи законопроекта DETER до логического предела». Он заставит американские компании отказаться от сотен энергетических проектов по всему миру.

Но это не означает, что США не должны отвечать на российское вмешательство. Конгресс должен сосредоточиться на обновлении и обеспечении соблюдения санкций. Чтобы санкции стали эффективными, сопутствующий ущерб компаниям США не должен затмевать давление, оказанное на российскую сторону. Помимо того что санкции должны оставаться многосторонними, они также должны быть частью совместной стратегии с союзниками «для достижения разумных изменений в поведении», считает обозреватель The Hill Ричард Савайя.