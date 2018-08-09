Guardian: американским санкциям не рады как российские власти, так и рынки

Российская сторона с негодованием отреагировала на введение новых жёстких американских санкций против России, сообщает The Guardian. Новость о санкциях плохо восприняли и российские рынки: акции «Аэрофлота» упали на 12%, а курс доллара превысил отметку 66 рублей.
Российские официальные лица с негодованием отреагировали на новые жёсткие американские санкции против России, которые привели к обвалу рынка, сообщает The Guardian.
Высокопоставленный российский дипломат назвал новый ряд санкций «театром абсурда», а российские законодатели отмечают, что Россия может отреагировать введением ответных санкций, которые могут включать в себя запрет на экспорт ракетных двигателей и производственных ресурсов.
«Театр абсурда продолжается. Нет ни доказательств, ни улик, ни логики, ни презумпции невиновности — только сплошные «хайли лайкли». Действует лишь одно правило: винить во всём Россию, неважно, насколько абсурдны или лживы эти обвинения. Так поприветствуем Соединённые Санкции Америки!» — написал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал США «полицейским государством».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в качестве ответной меры Россия может ввести ограничение на экспорт в США ракетных двигателей РД-180.
Как отмечает The Guardian, российские рынки также «плохо восприняли» новость о введении санкций. На фоне опасений, связанных с тем, что прямые рейсы между Россией и США могут быть отменены, акции «Аэрофлота» упали на 12%. Курс доллара между тем превысил отметку 66 рублей.
Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани в беседе с RT прокомментировал решение Госдепа США ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Солсбери.
Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов заняли второе и третье места в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
Народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства за первое полугодие 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.
В Ульяновске вынесли приговор в отношении мужчины, признанного виновным в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
Франция обеспокоена ростом напряжённости в секторе Газа и призывает израильскую и палестинскую стороны соблюдать перемирие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой французского МИД.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала на своей странице в Facebook свежие фотографии осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, которые были получены от российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.
Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о якобы притеснениях крымских татар в Крыму.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.