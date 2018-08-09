Guardian: американским санкциям не рады как российские власти, так и рынки

Российская сторона с негодованием отреагировала на введение новых жёстких американских санкций против России, сообщает The Guardian. Новость о санкциях плохо восприняли и российские рынки: акции «Аэрофлота» упали на 12%, а курс доллара превысил отметку 66 рублей.

Российские официальные лица с негодованием отреагировали на новые жёсткие американские санкции против России, которые привели к обвалу рынка, сообщает The Guardian.

Высокопоставленный российский дипломат назвал новый ряд санкций «театром абсурда», а российские законодатели отмечают, что Россия может отреагировать введением ответных санкций, которые могут включать в себя запрет на экспорт ракетных двигателей и производственных ресурсов.

«Театр абсурда продолжается. Нет ни доказательств, ни улик, ни логики, ни презумпции невиновности — только сплошные «хайли лайкли». Действует лишь одно правило: винить во всём Россию, неважно, насколько абсурдны или лживы эти обвинения. Так поприветствуем Соединённые Санкции Америки!» — написал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал США «полицейским государством».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в качестве ответной меры Россия может ввести ограничение на экспорт в США ракетных двигателей РД-180.

Как отмечает The Guardian, российские рынки также «плохо восприняли» новость о введении санкций. На фоне опасений, связанных с тем, что прямые рейсы между Россией и США могут быть отменены, акции «Аэрофлота» упали на 12%. Курс доллара между тем превысил отметку 66 рублей.