Французский эксперт усомнился в успехе новых санкций: Россия — особый случай для Запада

Расширение американских санкций в отношении России может нанести урон российской экономике, однако не заставит Москву пойти на уступки в области внешней политики, уверен французский эксперт в области геополитики Франсуа Жере. Чтобы «укусить» Россию побольнее, санкции США должны быть серьёзнее тех, что предлагаются сегодня, уверен эксперт. Однако рассчитывать на то, что подобные меры будут приняты, по мнению автора, не стоит.

Действительно ли американские санкции пагубно влияют на российскую экономику? — задаётся вопросом Atlantico на фоне предложения группы американских сенаторов расширить существующий пакет ограничительных мер в отношении Москвы.

Принято считать, что эффект от введённых США в апреле 2018 года новых санкций в отношении России был ограниченным. Однако, по мнению французского историка и эксперта в области геополитики Франсуа Жере, эти меры оказали воздействие на принадлежащие российским олигархам крупные предприятия и спровоцировали серьёзное падение индекса Московской биржи. Кроме того, затронуты были банковские операции, а курс рубля по отношению к доллару существенно снизился по сравнению с 2017 годом. С тем, что американские санкции в отношении России работают, согласны и авторы доклада, опубликованного американским Центром анализа европейской политики (CEPA).

При этом, как замечает Жере, поскольку президент США Дональд Трамп «не принадлежит к республиканскому истеблишменту», лично он никогда не выступал за введение санкций в отношении России. В ходе саммита в Хельсинки Трамп стремился к примирению с Владимиром Путиным, а после — несмотря на критику со стороны американских СМИ — последовал взаимный обмен двух президентов приглашениями на следующую встречу. «Несмотря на санкции, американский президент продолжает поддерживать курс на установление личных связей со своим российским коллегой», — подчёркивает собеседник издания.

По убеждению авторов доклада CEPA, экономические санкции оказывают политическое воздействие на существующий в России режим, ослабляя его поддержку со стороны населения. Так, по мнению американских политологов, ухудшение экономической ситуации вынуждает Кремль принимать непопулярные решения. Однако Жере с этой точкой зрения не согласен: на его взгляд, поддержка президента Путина населением России остаётся неизменной. В то же время официальные российские СМИ привыкли винить в экономических трудностях иностранные санкции, одновременно отрицая их эффективность.

Расширение пакета антироссийских санкций может привести к стагнации российской экономики, отмечает эксперт. «Однако представления Путина о связи экономики с внешней политикой отличны от западных», — подчёркивает собеседник Atlantico. По его убеждению, экономические трудности не заставят Москву отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии или вернуть Крым Украине. «Если экономика будет развиваться хуже, значит, такова цена, и тем хуже для конъюнктуры, ведь (у России. — ИноТВ) имеются существенные энергетические доходы и долгосрочные контракты с Китаем», — поясняет Жере. С этой точки зрения, американские санкции в отношении Ирана, вследствие которых импорт иранских энергоресурсов на мировой рынок сократится, — для России скорее положительный момент.

Для того чтобы «укусить» Россию побольнее, американские санкции должны быть масштабными, однако, по убеждению Жере, это трудно осуществимо по двум причинам. Во-первых, этому будет противиться Дональд Трамп. Его стремлением будет «расколоть» конгресс и разделить пакет санкций на серию «мелких шагов ограниченного действия».

Во-вторых, единого мнения о санкциях не существует и внутри международного сообщества. Расширение американских санкций в отношении России может нанести урон европейским интересам, в частности, поставить под угрозу проект газопровода «Северный поток — 2», важность которого для Германии не меньше, чем для России. «Во Франции, Германии и Италии Москве удалось обзавестись серьёзными группами влияния, цель которых — облегчить санкции, насколько это возможно», — полагает эксперт.