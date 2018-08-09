Французский эксперт усомнился в успехе новых санкций: Россия — особый случай для Запада
Действительно ли американские санкции пагубно влияют на российскую экономику? — задаётся вопросом Atlantico на фоне предложения группы американских сенаторов расширить существующий пакет ограничительных мер в отношении Москвы.
Принято считать, что эффект от введённых США в апреле 2018 года новых санкций в отношении России был ограниченным. Однако, по мнению французского историка и эксперта в области геополитики Франсуа Жере, эти меры оказали воздействие на принадлежащие российским олигархам крупные предприятия и спровоцировали серьёзное падение индекса Московской биржи. Кроме того, затронуты были банковские операции, а курс рубля по отношению к доллару существенно снизился по сравнению с 2017 годом. С тем, что американские санкции в отношении России работают, согласны и авторы доклада, опубликованного американским Центром анализа европейской политики (CEPA).
При этом, как замечает Жере, поскольку президент США Дональд Трамп «не принадлежит к республиканскому истеблишменту», лично он никогда не выступал за введение санкций в отношении России. В ходе саммита в Хельсинки Трамп стремился к примирению с Владимиром Путиным, а после — несмотря на критику со стороны американских СМИ — последовал взаимный обмен двух президентов приглашениями на следующую встречу. «Несмотря на санкции, американский президент продолжает поддерживать курс на установление личных связей со своим российским коллегой», — подчёркивает собеседник издания.
По убеждению авторов доклада CEPA, экономические санкции оказывают политическое воздействие на существующий в России режим, ослабляя его поддержку со стороны населения. Так, по мнению американских политологов, ухудшение экономической ситуации вынуждает Кремль принимать непопулярные решения. Однако Жере с этой точкой зрения не согласен: на его взгляд, поддержка президента Путина населением России остаётся неизменной. В то же время официальные российские СМИ привыкли винить в экономических трудностях иностранные санкции, одновременно отрицая их эффективность.
Расширение пакета антироссийских санкций может привести к стагнации российской экономики, отмечает эксперт. «Однако представления Путина о связи экономики с внешней политикой отличны от западных», — подчёркивает собеседник Atlantico. По его убеждению, экономические трудности не заставят Москву отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии или вернуть Крым Украине. «Если экономика будет развиваться хуже, значит, такова цена, и тем хуже для конъюнктуры, ведь (у России. — ИноТВ) имеются существенные энергетические доходы и долгосрочные контракты с Китаем», — поясняет Жере. С этой точки зрения, американские санкции в отношении Ирана, вследствие которых импорт иранских энергоресурсов на мировой рынок сократится, — для России скорее положительный момент.
Для того чтобы «укусить» Россию побольнее, американские санкции должны быть масштабными, однако, по убеждению Жере, это трудно осуществимо по двум причинам. Во-первых, этому будет противиться Дональд Трамп. Его стремлением будет «расколоть» конгресс и разделить пакет санкций на серию «мелких шагов ограниченного действия».
Во-вторых, единого мнения о санкциях не существует и внутри международного сообщества. Расширение американских санкций в отношении России может нанести урон европейским интересам, в частности, поставить под угрозу проект газопровода «Северный поток — 2», важность которого для Германии не меньше, чем для России. «Во Франции, Германии и Италии Москве удалось обзавестись серьёзными группами влияния, цель которых — облегчить санкции, насколько это возможно», — полагает эксперт.
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