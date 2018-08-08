Hill: новые «сокрушительные санкции» против Москвы обречены на провал — как и их предшественники

«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля», предусматривающий «сокрушительные санкции» против России, обречён на провал, как и все его предшественники, пишет автор материала The Hill, директор программы по России и Евразии Фонда Карнеги Юджин Румер. Концентрация на России «вводит в заблуждение и может быть опасной», так как угроза американским выборам и кибербезопасности исходит не только от Москвы, но и изнутри США и со стороны других государств, отмечает автор.

«Внешняя политика США в отношении России, кажется, повторяет одни и те же действия с неудовлетворительным результатом и при этом каждый раз ожидает другого исхода», — пишет в материале The Hill директор программы по России и Евразии Фонда Карнеги Юджин Румер. Последний законопроект под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля», предложенный шестью сенаторами США, повторяет эту схему.

Один из его авторов, республиканский сенатор Линдси Грэм, уже признал, что «нынешнему режиму санкций не удалось воспрепятствовать вмешательству России в грядущие промежуточные выборы 2018 года». Тем не менее он и пять ведущих американских демократов и республиканцев делают ставку на новые санкции, чтобы «заставить Россию изменить свою политику». Акт может быть полезен в этом избирательном году, однако маловероятно, что он достигнет своей цели, как это было и с его предшественниками: с поправкой Джексона — Вэника, законом Магнитского, законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и с санкциями в связи с «аннексией Крыма». Все эти законодательные инициативы были введены, чтобы «помешать России в нарушении прав своих граждан, способствовать возвращению Крыма Украине и воспрепятствовать вмешательству в американские выборы», пишет Румер.

«Все они провалились. После принятия закона Магнитского в 2012-м политический климат в России ухудшился, Крым по-прежнему в руках России, Москва продолжает нарушать суверенитет, и завершение конфликта на востоке Украины не ожидается», — отмечает автор. Грэм сам признал, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» провалился. Новый законопроект обречён повторить судьбу своих предшественников.

«Нашим выборам будет угрожать не только Россия, но и многие другие субъекты, как внешние, так и внутренние. Концентрация на России вводит в заблуждение и может быть опасной, так как проблема требует комплексного решения», — считает автор материала. Некоторые аспекты законопроекта «восхищают чувством юмора их авторов». В частности, они призывают разведку раскрыть данные о «состоянии Владимира Путина». «И это в то время, когда наш собственный президент отказывается раскрыть информацию о своих финансах», — подчёркивает Румер.

Более того, предложенные в законопроекте санкции могут «сыграть на руку Путину». Кремль использовал санкции Запада в своей «пропаганде», чтобы убедить россиян в том, что Запад — это их враг и что нация должна сплотиться вокруг своего лидера. Сенаторы призывают ввести «сокрушительные санкции» против России, в чём Путин как раз нуждается во время падения его популярности.

«Вместо новых законопроектов о «сокрушительных санкциях» в ближайшее время нам нужно ударно работать над укреплением нашей кибербезопасности и устойчивости наших избирательных систем для их защиты от вмешательства, не только российского, но и внутреннего, а также со стороны других государств», — утверждает автор. В долгосрочной перспективе враждебные отношения США с Москвой никуда не денутся, и поэтому Вашингтону следует сосредоточиться на понимании «движущих сил российской политики, приоритетов Кремля, его слабых мест и способов его сдерживания», резюмирует автор The Hill.