NBC: Трамп готовится «взорвать» мировую торговлю выходом США из ВТО

Дональд Трамп готовит законопроект о выходе Соединённых Штатов из Всемирной торговой организации, сообщает NBC. Как заявил в прямом эфире главред новостного сайта Axios Николас Джонстон, нынешний президент США последовательно «воюет» с существующим миропорядком и недолюбливает многосторонние соглашения и международные организации.
Поговорим о другом эксклюзивном репортаже Axios. На этот раз о законопроекте, который сейчас рассматривает Трамп или, по крайней мере, его администрация. О законопроекте, который взорвёт торговый миропорядок. Какие меры в нём предусмотрены?
НИКОЛАС ДЖОНСТОН, главный редактор Axios:Это продолжение сенсационного материала, который мы опубликовали в пятницу. Мы сообщали, что Дональд Трамп говорил членам своей администрации, что ненавидит Всемирную торговую организацию и хочет из неё выйти. Так вот, теперь у нас есть доказательство на бумаге. Законопроект, составленный по личному поручению Трампа, позволяющий Соединённым Штатам выйти из Всемирной торговой организации, в одностороннем порядке устанавливать любые пошлины. И, конечно, это полностью перевернёт торговый миропорядок, по которому десятки лет жил весь мир.
Если это решение будет принято, как оно будет соотноситься с политикой этой администрации в целом? Если вспомнить обо всех других организациях и соглашениях, из которых он выводит Соединённые Штаты: НАТО, G7, (Парижское соглашение. — ИноТВ) по изменению климата…
НИКОЛАС ДЖОНСТОН:Да, именно так, вот такой список. Мы видели, что с первого дня на посту президента он начал войну с мировым порядком, который, по его словам, не несёт пользы американским компаниям и американским рабочим. Поэтому он вышел из Транстихоокеанского партнёрства, предложил пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле, вышел из сделки с Ираном, из Парижского соглашения по климату. А теперь заговорил о том, чтобы взорвать Всемирную торговую организацию! Президент Трамп с первого дня очень последователен в своей риторике: он выражает мнение о том, что многие из этих многосторонних, глобальных организаций не несут пользы Америке, поэтому он хочет их изменить.
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