Le JDD: Выходя из СПЧ, США решили его «похоронить»

Выход США из Совета по правам человека ООН стал ещё одним шагом на пути изоляционизма, выбранном Дональдом Трампом, пишет Le JDD. Как полагают эксперты, без участия ведущей мировой державы в СПЧ ОНН, вместе другими организациями, из которых США последовательно выходят, может лишиться существенной части легитимности и финансирования, что поставит под угрозу само их существование.

США вышли из Совета по правам человека ООН, назвав организацию «клоакой политической предвзятости» из-за позиции, принятой советом в отношении Израиля, напоминает Le JDD. Как отмечает издание, этот шаг стал продолжением политики «изоляционизма» Дональда Трампа, начало которой было положено после выхода США из Юнеско в декабре 2017 года.

При этом, по словам историка и специалиста по ООН Хлое Морель, США вступили в СПЧ — главный орган ООН по защите прав человека — только в 2009 году, после избрания Барака Обамы. До этого момента Вашингтон отказывался от членства в совете, объясняя это тем, что он «плохо выполняет свою работу». И даже с приходом Обамы вступление в организацию было обусловлено стремлением «осуществлять контроль изнутри».

Как отмечает Морель, задача СПЧ ООН состоит в том, чтобы подводить итог состоянию прав человека в 193 странах мира и выносить «моральное осуждение» в случае их нарушения. За последний год совет часто подвергался критике со стороны США, обвинявших его в лицемерии — в первую очередь из-за нарушений прав человека в странах, входящих в состав СПЧ, таких как Саудовская Аравия, Китай или Египет. При этом, наибольшей критике в СПЧ подвергается Израиль — главный союзник Соединённых Штатов, что для американской стороны неприемлемо. По тем же причинам из состава организации в 2012 году вышел сам Израиль.

По убеждению историка, выходя из состава Совета по правам человека, «первая мировая держава» лишает организацию части её легитимности: существует риск, что отныне множество стран не будут придавать осуждениям СПЧ никакого значения. Таким образом, выход США выглядит способом «похоронить» организацию или попросту лишить её значимости .

Формально с выходом Соединённых Штатов деятельность совета не прекратится, однако «политика изоляционизма», проводимая Дональдом Трампом, ставит международные организации в трудное положение, подчёркивает эксперт в области международных отношений Жан-Эрик Бранаа.

«Юнеско в 2017-м, Совет по правам человека ООН в 2018-м, возможно «Большая семёрка» и в скором времени Всемирная торговая организация — изоляционизм Трампа вызывает беспокойство. Поскольку всем этим организациям будет трудно найти финансирование и восстановить свою легитимность после выхода США», — отмечает специалист.

Примером может служить выход США из Парижского соглашения по климату, после которого поставленные организацией задачи в области климата и защиты окружающей среды не могут быть выполнены.

Вполне понятно, что Трамп не желает, чтобы ему указывали, считает Бранаа. Однако любая страна, замыкающаяся в себе, становится отделённой от мира, замечает учёный.