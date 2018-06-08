Guardian: Трамп едет на саммит G7 «ломать старые правила и альянсы»

В этом году саммит «Большой семёрки» будет заметно отличаться от предыдущих, пишет The Guardian. Лидерам ведущих либеральных демократий придётся давать отпор американскому президенту, который не скрывает, что намерен «бросить вызов многолетним нормам западного единства и основанной на правилах торговле», отмечает британское издание.

На этой неделе полиция в Квебеке возводит высокие стальные ограды, чтобы помешать демонстрантам, которые обычно собираются вокруг саммитов «Большой семёрки» и выступают против лидеров глобального либерального порядка. Но главное отличие этого года — «один из этих лидеров устроит протест изнутри», пишет The Guardian.

По словам издания, Дональд Трамп не скрывает, что на предстоящей встрече глав ведущих либеральных демократий он «будет искать драки». При этом он не прочь разрушить установленные правила и старые альянсы, чтобы получить одобрение своих сторонников.

«Конклав этого года называют «G6 плюс один» или «G7 минус один». И он обещает стать противостоянием между американским президентом и всеми остальными», — утверждает The Guardian.

Хозяин встречи, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пытается объединиться с лидерами Европы и Японии в пику одностороннему подходу Трампа «Америка прежде всего». В первую очередь речь идёт о его попытках использовать тарифы против традиционных торговых партнёров под тем предлогом, что их экспорт представляет угрозу безопасности США.

Для оправдания тарифов на сталь и алюминий в недавнем телефонном разговоре с Трюдо Трамп упомянул, что в 1814 году канадцы сожгли Белый дом, хотя в действительности поджог организовали британцы. Из этого заявления следует, что в «нарастающем скандале» факты не будут играть заметной роли, а сам американский президент скорее пытается обострить, а не сгладить противоречия, рассуждает издание.

По мнению The Guardian, Трюдо вместе со своими европейскими коллегами Терезой Мэй, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и японским премьер-министром Синдзо Абэ «находятся в тупике».

С одной стороны, общественность на родине требует, чтобы они дали отпор «притеснениям» Трампа. Введение тарифов — лишь один из серии ударов. Американский президент уже успел выйти из Парижского соглашения по климату и аннулировать ядерную сделку с Ираном, наложив санкции против любой европейской компании, ведущей дела с Тегераном. Кроме того, наперекор союзникам США он признал Иерусалим столицей Израиля.

С другой стороны, европейцы, канадцы и японцы не могут позволить обострения ситуации. Ведь всё может перерасти в полномасштабную торговую войну с государством, на долю которого приходится более половины ВВП участниц «Большой семёрки», вместе взятых, поясняет издание.

«Выбор ответных действий у них небогат, и при этом они стреляют себе в ногу, — считает старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Себастьян Маллаби. — В результате все проигрывают, кроме Китая и России».

Последние серьёзные разногласия между членами G7 были вызваны вторжением США в Ирак. Но нынешний раскол намного серьёзнее и шире. Даже Лондон не встаёт на сторону Вашингтона. Трамп «бросает вызов нормам западного единства и основанной на правилах торговле, которые существуют со времён Второй мировой войны», обращает внимание The Guardian.

«Это переходный этап отказа от 70-летней системы. И мы движемся к новой системе. Просто мы ещё не определили, что собой будет представлять эта новая система, кто её возглавит и какие в ней будут существовать правила», — полагает эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.