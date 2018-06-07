CNN: Трамп ошибочно обвинил канадцев в том, что они в начале XIX века сожгли Белый дом

Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо обвинил канадцев в том, что они в своё время сожгли Белый дом. Однако, как отмечает канал, в ходе англо-американской войны 1812—1815 годов, о которой идёт речь, резиденцию президента США на самом деле сожгли британские военные, а такой страны, как Канада, тогда вообще не существовало.
Как нам стало известно, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо состоялся нервный разговор. В ходе телефонной беседы господин Трюдо добивался от американского президента ответа, как тот для оправдания новых пошлин может говорить о том, что это вопрос национальной безопасности.
По всей видимости, господин Трамп в ответ заявил следующее: «А разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?»
Это событие произошло во время войны 1812 года*, а ребята, о которых он говорит, на самом деле были британскими солдатами, а не канадцами. И всё происходило за 55 лет до того, как Канада стала государством.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 07 июня 2018 года.
* Так в США называется англо-американская война 1812—1815 годов (прим. ИноТВ).
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