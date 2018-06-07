CNN: Трамп ошибочно обвинил канадцев в том, что они в начале XIX века сожгли Белый дом

05:45 Прокуратура начала проверку из-за инцидента с самолётом в Якутске Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Якутска, где пассажирский самолёт во время посадки выкатился за пределы ВПП.

05:29 В России продлят на две недели переход на цифровое телевидение Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью газете «Известия» заявил, что в России продлён до середины января процесс перехода от аналогового на цифровое телевидение.

05:15 В ЛНР сообщили об 11 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

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04:46 В войсках ЮВО начали итоговую проверку за 2018 учебный год В Южном военном округе в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях началась итоговая контрольная проверка за 2018 учебный год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

04:30 СМИ: В Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки На территории Германии задержан ещё один подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом информирует телеканал NOVA со ссылкой на источник.

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03:30 СМИ: Россия будет добиваться экстрадиции осуждённых в Ливии моряков Министерство иностранных дел России направит ливийским властям апелляцию с просьбой вернуть на родину российских граждан Владимира Текучева и Сергея Самойлова, которые были приговорены в Ливии к тюремным срокам за контрабанду нефтепродуктов.

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02:15 Источник: пробы с корабля «Союз МС-09» передали криминалистам Пылевой фильтр с космического корабля «Союз МС-09», а также пробы с внутренней поверхности бытового отсека корабля и со скафандров экипажа переданы криминалистам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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