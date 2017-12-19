Премьер Бельгии: «Санкции — не самоцель, а способ перехода к диалогу» Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что он выступает за «возобновление диалога» с Россией, сообщает Metro. По его словам, вопросы о территориальной целостности Украины и санкциях против России «не подлежат обсуждению», но Европа и Россия должны установить диалог «по другим темам». 19 декабря 2017 Metro

Metro: Путин призвал Мэй объединить усилия в борьбе с терроризмом Владимир Путин выразил свои соболезнования народу Великобритании в связи с произошедшими вчера вечером терактами в британской столице, в результате которых погибли семь человек и были ранены 48, сообщает Metro. Президент России также заявил о необходимости «наращивать совместные усилия в борьбе с силами террора по всему миру». 4 июня 2017 Metro

Metro: Вход только для красивых – россияне в аутсайдерах В Лос-Анджелесе открывается новый эксклюзивный клуб, и, как оказалось, россиянам туда попасть будет крайне сложно. Дело в том, что вход в заведение будет открыт только для привлекательных людей, а российские мужчины, судя по опросам, входят в тройку самых некрасивых, уступая только британцам, пишет Metro. 10 октября 2016 Metro

Metro: Fox докажет, что не воровала «Марсианина» у русских Заявление российского сценариста Михаила Расходникова о том, что студия Fox украла его сценарий к фильму «Марсианин», не обосновано, заявил представитель американской компании. Как пишет Metro, в основу сюжета картины легла книга американского автора Энди Уира, с чем российский сценарист в корне не согласен. 27 сентября 2015 Metro

Metro: Челябинский «Человек-паук» потерпел фиаско в любви Житель Челябинской области, поддавшись романтическому порыву, решил произвести впечатление на свою возлюбленную, но выбрал для этого весьма странный способ, пишет Metro. Он спустился по веревке с крыши многоэтажного дома до уровня ее окна в надежде появиться перед ней наподобие Человека-паука. Увы, его план сорвался: девушка была в душе и не слышала его криков, а незадачливый Ромео остался висеть на высоте восьмого этажа. 7 июня 2015 Metro

Metro: «Брат» Путина доказал, что до сих пор нереально крут Знаменитый американский 63-летний актер и по совместительству мастер боевых искусств Стивен Сигал продемонстрировал собравшейся на Всероссийском турнире по самбо в Саратове публике свой высочайший класс. Как пишет британское издание Metro, Россия стала очень дорога сердцу актера, а президента России Владимира Путина он считает своим братом и одним из величайших ныне живущих лидеров. 28 мая 2015 Metro

Metro: Российская «фабрика моделей-подростков» возмутила британцев Документальный фильм канала BBC о российской «фабрике моделей-подростков» британские зрители назвали «интересным, но возмутительным», сообщает Metro. В этой ленте, отмечается в статье, девушки подросткового возраста, мечтающие стать «топ-моделями», «щеголяли» на кастинге в одном нижнем белье. 29 апреля 2015 Metro

Что челябинцам – забава, то британцам – «крайняя форма насилия» Видео с «традиционной русской забавой» - боем «стенка на стенку», произошедшим между молодыми людьми из Челябинска и Екатеринбурга, очень впечатлило британское издание Metro. Авторы статьи советуют своим читателям держаться подальше от двух уральских городов, где споры решаются такими крайними формами насилия. 28 октября 2014 Metro

Харпер: Канада должна противостоять российскому империализму По мнению канадского премьер-министра, Россия представляет опасность для своих соседей, в том числе и для самой Канады. Поэтому Стивен Харпер уже не в первый раз заявил, что «растущему русскому национализму» нужно противостоять, поскольку Путин намерен сделать так, чтобы в соседних с ним странах не было мира, пишет канадское издание газеты Metro. 27 августа 2014 Metro

Член МОК: Россия оказалась удобной мишенью для критики В мире есть страны с гораздо более суровыми «антигейскими» законами, чем в России, однако о них почти ничего не говорят, заявил член МОК от Канады Ричард Паунд. По его словам, РФ просто оказалась удобной мишенью для подобной критики, хотя даже в США, которые активней всех осуждают Москву, однополые браки разрешены лишь в «горстке» штатов. 30 января 2014 Metro