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Metro: поздравить Путина с Днём Победы приехал Стивен Сигал

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Среди гостей на параде, посвящённом победе в Великой Отечественной войне, журналист Metro заметил американского актёра Стивена Сигала. При этом накануне звезда боевиков 90-х годов присутствовал вместе с женой на инаугурации президента Путина.
Metro: поздравить Путина с Днём Победы приехал Стивен Сигал
Reuters

Среди гостей на параде Победы в Москве журналист британской газеты Metro заметил актёра Стивена Сигала. По его словам, ежегодный парад в России в честь победы над нацистской Германией призван продемонстрировать военную мощь и силу России.

Ранее Сигал, «который, как известно, дружит с российским лидером», вместе с женой по имени Эрдэнэтуяа присутствовал на церемонии принесения присяги Владимиром Путиным. И это далеко не первый раз, когда он выступает в поддержку президента России, отмечает автор статьи. Так, в прошлом году эта звезда боевиков 90-х годов на британском утреннем шоу назвал Путина «одним из величайших лидеров мира». Дружба между ними окрепла, когда Сигал получил российское гражданство.

У Сигала, помимо российского, есть американское и сербское гражданство, отмечает Metro. За последние несколько лет он стал частым гостем в России и периодически сопровождает Путина на мероприятия по боевым искусствам. Кроме того, Сигал активно защищает политику российского президента на публике.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Metro Великобритания Европа
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