Сигал: глупо думать, что Путин вмешался в американские выборы Американцы и русские хотят дружить, а Россия и Америка обязаны быть близкими союзниками. Кроме того, глупо думать, что Владимир Путин каким-то образом повлиял на исход президентских выборов в США. Об этом американский актёр Стивен Сигал заявил в интервью британскому телеканалу ITV. 27 сентября 2017 ITV

Глава британского МИД: Россия – не СССР, но проблема все равно серьезная Россия – уже не та угроза мировой стабильности, которой был СССР, но для Великобритании она остается очень серьезной «проблемой», заявил глава МИД страны Борис Джонсон. Россия, поменяв свои методы, могла бы принести Сирии мир и заработать уважение всего мира, но нынешними темпами она рискует стать страной-изгоем, цитирует слова министра ITV. 13 октября 2016 ITV

Путин поразил Элтона Джона манерами и английским Британский исполнитель Элтон Джон признался, что был очень польщен звонком Владимира Путина в конце сентября. Новостной портал ITV News напоминает, что российский лидер позвонил певцу, после того как последний стал жертвой телефонного розыгрыша, когда звонившие представились президентом России и его пресс-секретарем. 5 ноября 2015 ITV

ITV: «Царь» Путин донес до народа, что Россия снова великая Как отмечает британский канал ITV, Владимир Путин обратился к нации в «золоченом зале, сооруженном для царей». По мнению журналиста, главный посыл российского президента заключался в том, что «Россия вернулась - она снова великая держава». 5 декабря 2014 ITV