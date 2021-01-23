ITV: в Британии объявили о повышенной опасности нового штамма COVID без убедительных доказательств

Эксперты правительства Бориса Джонсона заявили, что новый более заразный вариант коронавируса чаще приводит к гибели инфицированного человека. Однако, по словам экспертов, эти выводы основываются на неполной информации и поэтому не вызывают особого доверия, передаёт ITV.

Учёные, изучающие новый британский вариант COVID-19, уверены только в одном — он заразнее предыдущих штаммов вируса. Тем не менее, ранее не было каких-либо доказательств, что он может быть смертоноснее.

Но этим вечером стало известно, что такие доказательства существуют. Главный советник правительства по вопросам науки представил результаты нового исследования смертей, связанных с вирусом.

ПАТРИК ВАЛЛАНС, главный советник правительства по вопросам науки: Если мы возьмём человека в возрасте старше 60 лет, то можно ожидать, что средний риск на тысячу инфицированных, к сожалению, составит десять смертей. В случае нового варианта на тысячу заражённых может прийтись приблизительно 13 или 14 смертей.

Но пока эти выводы базируются на сомнительных научных данных. Оценка заражения новым вариантом вируса основывается на результатах тестирований, которые проводились в сообществах, а не в больницах. При этом большинство тех, кто умер от COVID, исследовались в домах престарелых или в палатах.

Следовательно, хотя новое исследование обнаружило, что по сравнению с прошлыми вариантами риск умереть от нового вируса вырос на 35%, оно включало малую выборку — только 8% общего числа смертей от COVID. Более того, отдельный больничный анализ данных о смертности вообще не подтвердил риск её повышения от нового варианта COVID.

По словам одного из учёных, который руководил исследованием, работа находится ещё в очень ранней стадии.

ТОМ КЛАРК, научный редактор ITV: Насколько мы уверены в этих выводах в настоящий момент?

ДЖОН ЭДМУНДС, эпидемиолог: Я думаю, мы вообще в них не уверены. Мы обнаружили эту закономерность в базе данных, которую мы изучали. И это огромная база данных, но она представляет лишь небольшую часть всех смертей. Поэтому я считаю, нам нужно изучить всё более аккуратно, используя другие массивы информации.

Учитывая новые варианты вируса, появившиеся в ЮАР, Южной Америке и, вероятно, в других местах, это открытие вынуждает правительство ещё сильнее ужесточить пограничный контроль. Особенно на фоне таких сцен, которые можно было наблюдать сегодня в аэропорту Хитроу.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Возможно, нам придётся пойти дальше, чтобы обезопасить наши границы, потому что мы не можем допустить риск возвращения в страну нового варианта вируса.

Но факт остаётся фактом: каждую неделю фиксируется более миллиона случаев заражения внутри наших границ. Косметических изменений будет недостаточно, чтобы взять нашу собственную эпидемию под контроль.

Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.