Sky News: Великобритания ужесточила штрафы за организацию подпольных вечеринок
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вам не следует этим заниматься, верно?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вам не следует этим заниматься, верно?
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о причине ухода Шамиля Газизова из московского Спартака».
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказал мнение о возвращении Шамиля Газизова в клуб.
Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в Соединённых Штатах углубляется. По его словам, нужны решительные меры.
С января 2020 года москвичи обратились к электронной медицинской карте более 24 млн раз.
Подполковник запаса ФСБ России, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов прокомментировал предотвращение теракта в Башкирии.
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ), который, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.
Франция поддерживает намерение Москвы и Вашингтона продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил официальный представитель французского МИД.
В Москве выдали 47,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в новых домах в 2020 году.
Танкисты и мотострелки Черноморского флота приняли участие в занятиях по боевой подготовке. На полигоне состоялись учебно-боевые стрельбы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавируса, сообщает правительство региона.
Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решение по инциденту с участием защитника «Омских Ястребов» Тимофея Давыдова в матче с «Кузнецкими Медведями».
Нижегородский фотограф и поэт Алик Якубович рассказал, как пришёл в профессию.
Завершивший карьеру действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о своём поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 666,4 тыс. рублей в декабре 2020 года, что на 6,1% превышает показатель за ноябрь.
На полигоне в Челябинской области состоялись учения танковой дивизии Центрального военного округа.
Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию отношений с Северной Кореей.
В Московской области увеличили ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первенца.
Следователи проводят проверку по факту пожара на цветочном рынке в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон получил должность в британской команде Williams.
Жителя Когалыма подозревают в избиении дочерей 11 и 12 лет из-за плохих оценок.
Член-корреспондент Российской академии естественных наук, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков оценил перспективы дистанционного обучения в стране.
Москвичи более 1,6 млн раз обратились в кол-центр комплекса социального развития. Им оказано свыше 640 тыс. услуг.
Клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи» сообщил о намерении не выходить на лёд в ответном матче с «Омскими Ястребами» из-за инцидента, произошедшего во время первой встречи команд.
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 40 261.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал резкие перепады температур в регионах.
Спасатели предупредили о морозах в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие выходные.
Предприниматели Удмуртии привлекли кредиты более чем на 3,2 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке.
Министерство иностранных дел России заявило, что любые попытки «освещения» посольством США в Москве несанкционированных мероприятий будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России.
Пожар на цветочном рынке в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, потушен. Об этом сообщили в МЧС России.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил, что примет участие в командном турнире в Москве.
Украинский президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новым председателем Христианско-демократического союза Германии Армином Лашетом.
Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.
Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.
В Татарстане утвердили план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории республики таких заболеваний, как грипп, ОРВИ, COVID-19 и внебольничные пневмонии, на 2021—2026 годы.
За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции выросло на 5967.
Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира 2021 года.
Правительство Японии рассматривает варианты проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио с сокращённым числом зрителей либо вообще без них.
В Краснодаре в результате пожара на цветочном рынке один человек погиб и двое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления гражданской защиты городской администрации Виталия Казликина.
В Москве до утра субботы, 23 января, ожидается гололедица на дорогах и туман. Об этом говорится в предупреждении городского управления МЧС России.
Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил о переходе защитника Фикайо Томори в итальянский «Милан» на правах аренды.
Исполнительный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге Наталья Камельзон сообщила, что Елена Веснина намерена принять участие в соревнованиях.
Всемирная организация здравоохранения заключила договор на поставку через механизм COVAX 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Многодетным семьям в Московской области предоставляют бесплатные земельные участки, за десять лет льготой воспользовались около 28 тыс. семей.
За прошедшие сутки 173 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
Главный тренер флорентийской «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал предстоящий переход в команду российского форварда Александра Кокорина.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США оперативно работать для продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Турция приостанавливает авиасообщение с Бразилией в связи с появлением там мутации коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Спортивный суд Италии присудил техническое поражение римской «Роме» по итогам матча 1/8 финала Кубка Италии со «Специей».