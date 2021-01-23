Sky News: Великобритания ужесточила штрафы за организацию подпольных вечеринок

Правительство Соединённого Королевства подняло штрафы за участие в незаконных домашних вечеринках во время пандемии коронавируса, передаёт Sky News. Министр внутренних дел Прити Пател также заявила, что теперь полиция сможет быстрее реагировать и наказывать тех, кто нарушает правила.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вам не следует этим заниматься, верно?

УЧАСТНИК ВЕЧЕРИНКИ: А?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вам не следует быть здесь на вечеринке, так?

УЧАСТНИК ВЕЧЕРИНКИ: Почему нам не следует проводить вечеринку?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Из-за антиковидных правил.

Похожие изображения стали слишком распространёнными во время карантина. Теперь у правительства закончилось терпение.

ПРИТИ ПАТЕЛ, министр внутренних дел Великобритании: До сих пор существует незначительное меньшинство, которое отказывается поступать правильно. И для них я говорю прямо: если вы не следуете этим правилам, тогда полиция вас заставит. Теперь полицейские быстрее выдают штрафы в случае нарушения, и я полностью поддерживаю такие действия.

На прошлой неделе полиция Южного Йоркшира выписала 127 извещений о фиксированных штрафах, из которых 92 — за собрания в закрытых помещениях.

ЭНДА БРЕЙДИ, корреспондент Sky News: Здесь в Лондоне за два дня выходных и всего в двух районах полиция выписала штрафов почти на ₤40 тыс. Один из старших офицеров Скотленд-Ярда заявил, что те, кто проводит вечеринки дома во время пандемии, оскорбляют работников на передовой (по борьбе с COVID-19. — ИноТВ).

Каждого пойманного за организацией домашней вечеринки по-прежнему ожидает штраф в ₤10 тыс.

КРЕЙГ ГРЭНДИСОН, вице-председатель полицейской федерации Западного Йоркшира: Очень быстро стало очевидно, что люди нарушали правила, и небольшое меньшинство населения решило проводить вечеринки на регулярной основе. Я считаю, что, возможно, законодательство и штрафы необходимо было ужесточить раньше, чтобы у нас, полицейских, был шанс.

На улицах Лондона поддержали новые штрафы.

ПРОХОЖИЙ-1: Я считаю, что это очень хорошо. Я считаю, что люди должны соблюдать правила. Тогда мы преодолеем это (пандемию. — ИноТВ).

ПРОХОЖИЙ-2: Если люди не соблюдают правила, их должны штрафовать. Это правильное решение.

Новые штрафы вступят в силу со следующей недели. Энда Брейди, Sky News.