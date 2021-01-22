DN: шведские власти завалили «коронавирусный тест» — но ошибки признавать отказываются

В ходе пандемии коронавируса шведские власти оказались во власти целого ряда заблуждений, которые дорого обошлись населению страны, и в особенности постояльцам домов престарелых, пишет Dagens Nyheter. Тем не менее, как отмечает газета, как главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, так и премьер-министр Стефан Лёвен показали, что они лучшие в классе ученики по одному предмету — умению отказываться признавать свои ошибки.

Прошлой весной шведское правительство и Агентство общественного здравоохранения заявили о том, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса они будут издавать общие рекомендации по соблюдению дистанции и мытью рук, в то время как другие государства предпочли уйти на карантин. Подобная тактика должна была увенчаться успехом, так как шведы доверяют своим госинститутам, пишет Dagens Nyheter.

С другой стороны, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль отметил, что «шведская стратегия почти не отличается от других». Кроме того, по его словам, её замысел заключался в том, чтобы как можно сильнее подавить инфекцию. С подобным заявлением выступил и премьер-министр Стефан Лёвен.

Тем не менее результаты подобного подхода выглядят совсем не воодушевляюще: в Швеции умерло более 10 тыс. человек, а на 100 тыс. населения пришлось по 94 смертельных случая. Для сравнения, в Дании этот показатель составил 27, в Финляндии —11, а в Норвегии — 9.

Защитить наше старшее поколение — вот какой клич бросило Агентство общественного здравоохранения. «Однако, как констатировала Комиссия по оценке мер борьбы с коронавирусом, этот план провалился», — отмечает газета.

В интервью Dagens Nyheter Тегнелль сообщил, что до сих пор не понимает, каким образом вирус проник в такое большое количество домов престарелых. Однако он мог бы прочитать доклад комиссии, который недвусмысленно пояснил причины такого развития событий, в число которых входят серьёзные проблемы в сфере ухода за пожилыми людьми. Однако самой важной причиной такой высокой смертности в домах престарелых, скорее всего, стало «общее распространение инфекции в обществе».

В ходе пандемии Агентство общественного здравоохранения пало жертвой целого ряда заблуждений, и в программе Agenda на SVT отмечаются некоторые из них: Швеция недооценила угрозу на раннем этапе пандемии; люди без выраженных симптомов не переносят вирус; работа на удалёнке — ошибка, потому что ею заниматься могут не все; использовать маски необязательно даже в медучреждениях; осенью Швеции не грозит вторая волна.

В марте Тегнелль поспешил заявить, что пандемию удалось взять под контроль, поэтому тестироваться на коронавирус будут только пациенты медучреждений и медицинские работники. Теперь же он говорит о нехватке ресурсов в регионах. Когда же вирус только начал распространяться, он сообщил, что в Швеции анализы будут брать только у «тех, кто действительно в этом нуждается».

На наращивание потенциала для борьбы с пандемией ушло несколько месяцев. Регионы считали, что это слишком дорого, а Агентству общественного здравоохранения это было неинтересно. Соседи же Швеции последовали рекомендациям ВОЗ — «тестировать, тестировать и тестировать».

В результате инфекция расползлась по всей стране. Конечно, вирус проникал в дома престарелых — ведь ни родственников постояльцев, ни персонал на вирус никто не проверял. От заявлений Агентства общественного здравоохранения о том, что оно не знало о состоянии дел в домах престарелых, легче не становилось. «Никакой стратегии по «защите нашего старшего поколения» просто не существовало в природе», — подчёркивает Dagens Nyheter.

«Никто и никогда не говорил, что нам нужно дать болезни возможность распространиться», — заверил Тегнелль в интервью SVT. Однако подход властей к групповому иммунитету всегда выглядел довольно неоднозначным.

Групповой иммунитет появляется, когда вирусом заражается достаточное количество людей, чтобы у всех жителей страны выработалась естественная устойчивость к болезни. Поначалу Агентство общественного здравоохранения рассчитывало как раз на то, что Швеции удастся быстро достичь этого уровня, — но это была ошибка.

«Но в любом случае Тегнелль и Лёвен — лучшие ученики класса по одному предмету — умению открещиваться от ошибок», — подытоживает Dagens Nyheter.