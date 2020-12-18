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Guardian: король Швеции признал, что мягкая стратегия борьбы с Covid-19 была ошибкой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Швеции были введены крайне мягкие меры по борьбе с пандемией: власти сделали ставку на личную ответственность людей. Однако уровень смертности в Швеции гораздо выше, чем в соседних странах, и больницам приходится приостановить выполнение плановых операций. Так что король Швеции заявил, что их стратегия была ошибкой, пишет Guardian.
Guardian: король Швеции признал, что мягкая стратегия борьбы с Covid-19 была ошибкой
Reuters

Король Швеции во время своего ежегодного интервью заявил, что стратегия его страны по мягким антикоронавирусным мерам провалилась, пишет Guardian. Он посетовал на то, что народ страдает и гибнет в большом количестве.
 
В шведских регионах Стокгольма и Сконе власти заявили, что им придётся отложить все несрочные операции, поскольку врачи пытаются сдержать вторую волну коронавируса. Они обещают, что скорую помощь по-прежнему будут оказывать, Covid-19 будут лечить, но всё это за счёт других сфер здравоохранения.
 
На данный момент более четверти всех анализов на коронавирус в Швеции приходят с положительным результатом. Власти Стокгольма заявили, что все несрочные операции перенесут как минимум до 31 января.
 
Опрос общественного мнения показал, что уровень доверия главному эпидемиологу Швеции упал на 13%, но всё же больше половины шведов ему доверяют. В целом доверие к властям упало до рекордного минимума в 34%. Впрочем, сам эпидемиолог и автор стратегии мягких мер настаивает, что о результатах этого подхода судить ещё рано. Он признал, что вторая волна его удивила, но напомнил, что почти все страны сейчас столкнулись с этой проблемой.
 
Всего от причин, связанных с Covid-19, в Швеции умерло 7802 человека, и только за последнюю неделю — более полутысячи. Получается, что на миллион человек приходится 766 смертей, это в 10 раз выше, чем в соседних Норвегии и Финляндии.
 
Подход Швеции к борьбе с коронавирусом состоял в том, что на граждан возлагалась их личная ответственность соблюдать гигиену и социальную дистанцию. При этом сфера услуг была открыта, а маски не требовались за пределами больниц. Впрочем, во время второй волны правила стали жёстче, отмечает Guardian.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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