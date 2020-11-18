Die Welt: Швеция вводит новые ограничения против коронавируса

Премьер Швеции Стефен Лёвен анонсировал новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Die Welt. В частности, будут запрещены собрания более восьми человек. Издание напоминает, что на раннем этапе пандемии Швеция следовала «особому пути», не вводя жёсткий карантин и полагаясь на сознательность граждан.
В связи с быстрым ростом числа заражений коронавирусом правительство Швеции ужесточило меры по борьбе с распространением инфекции, пишет Die Welt. Со следующего вторника будут запрещены собрания больше восьми человек, пишет издание, ссылаясь на заявление премьера страны Стефана Лёвена.
До сей поры массовые собрания в Швеции ограничивались 50 людьми: кроме того, действовали исключения для кинотеатров, театров, концертов и спортивных мероприятий.
«Мы живём во времена испытаний. Ситуация станет ещё хуже. Выполняйте ваши обязанности, принимайте на себя ответственность за остановку распространения инфекции», — приводит Die Welt слова Лёвена. Премьер призвал граждан отказаться от походов в фитнес-центры, библиотеки и от организации праздников. Отмечается, что вводимые ограничения продлятся четыре недели.
Die Welt напоминает, что ранее Швеция следовала «особому пути» в борьбе с пандемией коронавируса: в стране не было жёсткого карантина, а власти полагались на сознательность граждан. На данный момент в стране фиксируется самый большой прирост заражений среди всех стран Скандинавии. В минувшую пятницу в Швеции, чьё население составляет 10,3 млн человек, было зафиксировано почти 6 тыс. новых случаев коронавируса. За всё время в стране выявлено 177 тыс. заболеваний.
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