Business Insider: Швеция отказывается от своей стратегии и берёт пример с соседей

Шведские власти решили отойти от избранной в начале пандемии стратегии, в рамках которой они отказывались от введения жёсткого карантина, пишет Business Insider. Однако на фоне роста числа заболевших и отмеченной в стране высокой, по сравнению с соседними странами, смертности от COVID-19, Стокгольм теперь готовится ввести ограничительные меры, наподобие тех, что были приняты другими государствами.
Швеция отходит от своей стратегии с отказом от самоизоляции и готовит новые строгие правила в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, пишет Business Insider.
Шведские власти, в частности, собираются принять ограничительные меры, наподобие тех, что используются большинством соседних стран.
Андерс Тегнелл, государственный эпидемиолог Швеции, на следующей неделе пообщается с местными чиновниками из сферы здравоохранения, чтобы обсудить новые меры, которые необходимо ввести в ответ на вспышки в Стокгольме и близлежащем городе Уппсала.
В отличие от своих скандинавских соседей и большинства других стран, Швеция не применяла массовые меры самоизоляции в ответ на первую волну пандемии коронавируса в первой половине этого года.
Тогда правительство во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном разрешило магазинам, барам и ресторанам оставаться в основном открытыми, а учащимся — ходить в школу.
Однако после принятия этой стратегии в Швеции был зафиксирован гораздо более высокий уровень смертности на душу населения, чем в соседних странах.
Так, по состоянию на 18 октября, в стране было зарегистрировано 5918 смертей, при этом в Норвегии — всего 278, а в Финляндии — 346.
И вот теперь Стокгольм намерен предоставить местным властям право настоятельно рекомендовать людям избегать оживлённых общественных мест, таких как торговые центры, музеи, тренажёрные залы, концерты и спортивные матчи.
Шведов также могут попросить избегать общественного транспорта и контактов с теми, кто считается наиболее уязвимыми к инфекции, говорится в статье.
«То, что произошло за последние пару недель, — это движение к модели, аналогичной той, что использовалась в Норвегии и многих других странах, — прокомментировал ситуацию доктор Йоаким Роклов из Университета Умео. — Совершенно очевидно, что это новая стратегия, но все же газеты пишут о «шведской стратегии» так, как будто она была принята ещё в марте».
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