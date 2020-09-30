Профессор: отношения Москвы и Стокгольма «асимметричны» — но вступление в НАТО всё изменит

На данный момент отношения Швеции и России носят «асимметричный» характер: в то время как многие шведы видят в России «экзистенциальную угрозу», Стокгольм находится на периферии внешней политики Москвы, заявил в интервью New Eastern Europe доцент Уппсальского университета Грегори Симонс. Тем не менее в случае вступления Швеции в НАТО, по его словам, многое изменится — и российско-шведские отношения из состояния «холодной дружбы» перейдут в откровенную вражду.

Несмотря на то что Швеция находится на периферии российской внешней политики, шведские элиты подумывают о вступлении в НАТО. Однако любые их решения в этой сфере могут привести к значительным переменам на Балтике. О своём взгляде на эту проблематику в интервью New Eastern Europe рассказал доцент Уппсальского университета Грегори Симонс.

По его словам, изначально Швеция не стала присоединяться к НАТО в основном по соображениям исторического характера. «Когда-то Швеция была основной балтийской морской державой, однако её экспансия натолкнулась на экспансию России, которая при Петре Великом находилась на подъёме. Борьба стартовала в начале XVIII века, а затем не слишком мудрое решение ввязаться в войну Наполеона против России привело к дальнейшим территориальным потерям… Учитывая подобные катастрофические последствия, было принято решение сохранить то, что осталось, и предпочтение было отдано не участию в конфликтах, а нейтралитету», — напомнил Симонс.

Профессор также отметил, что концепция нейтралитета в Швеции по-прежнему весьма популярна; её считают «священной ценностью и лелеют», даже несмотря на то, что страна располагает крупной армией.

«На данный момент шведское общество выступает против вступления в НАТО или любой другой военный союз именно по этим причинам исторического характера. Тем не менее здесь наблюдается раскол: шведский основной политический дискурс как левого, так и правого толка относится к военному партнёрству или союзу с НАТО куда более благоприятно, чем шведское общество в целом, в то время как США ведут «военную дипломатию» как со Швецией, так и с Финляндией», — отметил доцент.

По словам Грегори Симонса, российско-шведские отношения носят «асимметричный» характер. «Дело в том, что среди некоторых шведов бытует мнение, что Россия — это «экзистенциальная угрозой» как из-за исторической памяти, так и из-за нынешнего геополитического антагонизма. С другой же стороны, Россия вообще не видит в Швеции угрозы и не уделяет ей большого внимания во внешнеполитической сфере, потому что она расположена на периферии. Для российской внешней политики куда важнее Финляндия», — объяснил он.

Учёный считает, что вступление Швеции в НАТО приведёт к достаточно серьёзным изменениям. Россия уже дала понять, что в этом случае отношения между Москвой и Стокгольмом ухудшатся с «холодной дружбы» до «враждебности». В частности, это может привести к тому, что многие шведские города, до которых Москве раньше не было никакого дела, попадут на мушку.