Nyhetsbanken: Швеции грозит яростный ответ от «русского медведя» на размещение «волков» НАТО

За прошедшие несколько лет стало очевидным, что те, кто критиковал согласие Швеции принимать у себя военные силы НАТО, оказались правы в отношении многих важных вопросов, пишет Nyhetsbanken. Проблема в том, что русские воспринимают регулярные учения и дислокацию контингента НАТО у своих границ как стремление превратить Швецию в «трамплин» для атаки на Россию. Подобные военно-политические игры трудно предсказуемы и крайне опасны, поскольку ответная реакция «русского медведя» может оказаться неожиданно яростной, подчёркивается в статье.

С тех пор как Швеция в 2014 году заключила договор, по которому она обязалась принимать у себя военные силы НАТО на время учений, уже не раз представилась возможность убедиться в том, что противники этого соглашения оказались правы по многим важным вопросам, подчёркивает Nyhetsbanken. Более того: из-за того что в Стокгольме приняли решение закупить устаревшие американские противоракетные комплексы Patriot, США стали напрямую влиять на шведскую воздушную оборону — поскольку это подразумевает, что сопутствующий американский военный персонал должен постоянно присутствовать в стране, отмечается в статье.



Уже с 2015 года американские войска начали проводить на территории Швеции военные учения и тренировки. А в 2017-м шведское правительство под давлением угроз со стороны НАТО и США отказалось подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия, которую Швеция когда-то сама же и инициировала, напоминает автор. Более того, в мае нынешнего года шведские ВВС участвовали в учениях вместе с США — и позволили бомбардировщику B1B Lancer, который приспособлен и для ядерного оружия, отрабатывать высокоточную бомбардировку над озером Вэнерн.



А в конце августа шведский министр обороны Петер Хультквист пригласил США участвовать в практически еженедельных воздушных учениях над Северным Калоттом, которые Швеция обычно проводила раньше вместе с Норвегией и Финляндией. Кроме того, новая стратегия США по Арктике фактически охватывает большую часть шведской территории, констатирует Nyhetsbanken.



Провозглашённое ранее «близкое сотрудничество», конечно, подразумевает, что военная инфраструктура всей Швеции теперь будет пронизана присутствием США и НАТО. «А поскольку Соединённые Штаты никогда не сообщают, есть ли на их самолётах и кораблях ядерное оружие, — то возможно, оно есть в нашей стране уже сейчас», — подчёркивает автор.



Как заявляет министр обороны Хультквист, всё это — сигналы из Стокгольма для «окружающего мира», подразумевая, конечно, и соседнюю Россию, говорится в статье. Но как русские могут истолковать подобные сигналы? «Естественно, они видят, что Швецию превращают в «трамплин» для атаки на Россию», — пишет Nyhetsbanken. Если же вдруг произойдёт реальный военный конфликт между НАТО и Россией, то Москва будет считать, что на практике Швеция является частью НАТО. И это несёт шведам серьёзную угрозу, предупреждает автор: «Политика Хультквиста способствует тому, что в будущем Швеция может оказаться местом боевых действий».

Следует отметить, что Соединённые Штаты в последние годы «явно ведут политику, направленную на то, чтобы окружить Россию», подчёркивается в статье. НАТО всё ближе подступает к границам России и постоянно проводит неподалёку от них различные учения. Например, на прошлой неделе стратегические ядерные бомбардировщики типа B52 пролетели над всеми 30 странами НАТО, чтобы «продемонстрировать солидарность», напоминает Nyhetsbanken.



Более того, НАТО проводит свои учения не только на севере и востоке — очень большое значение придаётся и Чёрному морю, где до сих пор сохраняется довольно напряжённая обстановка, отмечает автор. Военные самолёты НАТО летают в этом регионе всё чаще и чаще, а в 2019 году альянс провёл там учения Sea Breeze, в которых участвовала даже Швеция! Конечно, это имеет для России большое значение, говорится в статье.



При этом американские тяжёлые стратегические бомбардировщики B-52H летали совсем рядом с Крымом и Азовским морем в сопровождении украинских МиГ-29 и Су-27. Полёты тяжёлых американских самолётов, в том числе стратегических, — это одна из основополагающих видов деятельности «американской ядерной триады». И то, что они происходят вблизи западных границ России, свидетельствует о всё более очевидной игре между Вашингтоном и Москвой, отмечается в статье.



Причём эта игра невероятно опасная, подчёркивает автор: «Тридцать с небольшим лет назад её, вероятно, посчитали бы частью сценария, ведущего к ядерной мировой войне». Тем не менее американские B-52 постоянно шныряют вдоль всей западной границы российского «медвежьего заповедника», говорится в статье.



В 1990-е годы такое было практически «немыслимо», констатирует Nyhetsbanken. Даже невозможно представить, чтобы тогда три тяжёлых американских бомбардировщика B-52H, каждый из которых может быть оснащён таким количеством ракет с ядерными боеголовками и бомбами, что способен уничтожить половину страны размером с Францию, летали бы над бывшей советской республикой и приближались к Крыму, чтобы испытать российскую ПВО на расстоянии всего в несколько десятков километров.



Конечно, украинские власти в Киеве находятся от этого «на седьмом небе» от радости, говорится в статье. «Но пробуждение будет жестоким, когда все поймут, что конфликт из-за Белоруссии — это лишь сумма всех точек напряжения, которые формировались и накапливались последние 20 лет из-за продолжающейся экспансии НАТО, добравшейся до самых ворот Кремля», — предупреждает автор.

«Эти игры трудно предсказуемы и опасны. А реакция русского медведя, сидящего у себя дома в берлоге, может быть неожиданно яростной», — подчёркивается в статье. По мнению автора, военно-политическая коалиция таких государств, как Польша, Украина, Чехия и страны Балтии, которые поддержали в 1941 году гитлеровскую операцию «Барбаросса», направленную против Советского Союза, «будит в россиянах очень плохие воспоминания».



Несколько лет назад российский президент Владимир Путин уже предостерегал, что не надо для острастки всё время кричать «волки!» — однако теперь «волк уже действительно здесь», говорится в статье. «Волк» и всё, что он представляет собой для российской коллективной памяти, уже пробрался на территории, которые исторически принадлежали славянам», — пишет Nyhetsbanken. При этом то, что сейчас происходит, не имеет отношения к американским выборам, поясняет автор: «Всё это началось сразу после распада Советского Союза. Это долгосрочная стратегия, которая сейчас достигла критического момента».



С другой стороны, недавно появилась информация, что российский МиГ-31 на днях осуществил перехват британского истребителя над Баренцевым морем — и это произошло вскоре после последней «демонстрации силы» американскими самолётами B-52H. Похоже, что стрелка часов Судного дня продвинулась еще на несколько минут вперёд. И если вовремя не остановиться, это может приблизить опасную «кульминацию большой игры», предупреждает автор.