Лауреат Нобелевской премии: российская подлодка на Балтике — это угроза безопасности Швеции

Появление в Балтийском море российской АПЛ «Орёл», которая способна нести на борту ядерное оружие — это тревожный инцидент и угроза безопасности Швеции, пишет SVT со ссылкой на слова Беатрис Фин, главы Международной кампании по ликвидации ядерного оружия, которая получила Нобелевскую премию мира 2017 года. По её мнению, подобного можно было бы избежать, если бы шведское правительство одобрило Конвенцию ООН о запрете ядерного оружия.

В четверг 154-метровая российская атомная подводная лодка «Орёл» в надводном положении вошла в Балтийское море через Датские проливы. Как известно, подлодка этого класса может нести на борту 24 крылатые ядерные ракеты дальнего радиуса действия, а также ядерные торпеды, пишет SVT.

«Появление в Балтийском море российских подводных лодок, которые могут располагать оружием массового поражения — это тревожный инцидент и угроза безопасности Швеции. К сожалению, шведское правительство до сих пор не подписало Конвенцию ООН о запрете ядерного оружия, которая ставит подобные действия вне закона», — заявила Беатрис Фин, глава Международной кампании по ликвидацию ядерного оружия, которая в 2017 году удостоилась Нобелевской премии мира.

Ранее в июле 2019 года экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрём сообщила, что Стокгольм не станет присоединяться к Конвенцию ООН о запрете ядерного оружия. Подобное решение было принято после того, как шведское правительство изучило этот вопрос, а компетентные структуры передали на этот счёт свои соображения.

«Эксперты и учёные согласны, что развитие событий в России и США способствует росту риска ядерной войны или роковых случайностей. Если правительство не хочет, чтобы рядом со шведской территорией находилось ядерное оружие, оно должно немедленно одобрить запрет ядерного оружия», — считает Фин.

По данным Шведского института оборонных исследований, АПЛ может нести на борту ядерные торпеды. Мощность самого слабого из ядерных зарядов в её распоряжении составляет 15 килотонн — что приблизительно равно разрушительной силе бомбы, сброшенной на Хиросиму. Мощность же самого разрушительного заряда составляет 200 килотонн.

«15-килотонная бомба убила около 145 тыс. мирных жителей в Хиросиме», — напомнила Беатрис Фин.