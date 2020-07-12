Лауреат Нобелевской премии: российская подлодка на Балтике — это угроза безопасности Швеции
В четверг 154-метровая российская атомная подводная лодка «Орёл» в надводном положении вошла в Балтийское море через Датские проливы. Как известно, подлодка этого класса может нести на борту 24 крылатые ядерные ракеты дальнего радиуса действия, а также ядерные торпеды, пишет SVT.
«Появление в Балтийском море российских подводных лодок, которые могут располагать оружием массового поражения — это тревожный инцидент и угроза безопасности Швеции. К сожалению, шведское правительство до сих пор не подписало Конвенцию ООН о запрете ядерного оружия, которая ставит подобные действия вне закона», — заявила Беатрис Фин, глава Международной кампании по ликвидацию ядерного оружия, которая в 2017 году удостоилась Нобелевской премии мира.
Ранее в июле 2019 года экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрём сообщила, что Стокгольм не станет присоединяться к Конвенцию ООН о запрете ядерного оружия. Подобное решение было принято после того, как шведское правительство изучило этот вопрос, а компетентные структуры передали на этот счёт свои соображения.
«Эксперты и учёные согласны, что развитие событий в России и США способствует росту риска ядерной войны или роковых случайностей. Если правительство не хочет, чтобы рядом со шведской территорией находилось ядерное оружие, оно должно немедленно одобрить запрет ядерного оружия», — считает Фин.
По данным Шведского института оборонных исследований, АПЛ может нести на борту ядерные торпеды. Мощность самого слабого из ядерных зарядов в её распоряжении составляет 15 килотонн — что приблизительно равно разрушительной силе бомбы, сброшенной на Хиросиму. Мощность же самого разрушительного заряда составляет 200 килотонн.
«15-килотонная бомба убила около 145 тыс. мирных жителей в Хиросиме», — напомнила Беатрис Фин.
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