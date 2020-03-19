Hallands Nyheter: на фоне коронавируса мир совсем забыл об «агрессивном поведении» России

По причине эпидемии коронавируса многие новости остаются незамеченными, как, например, доклад Службы военной разведки Швеции, которая вновь указала на «агрессивное поведение» России и Китая, которое поставило под угрозу либеральный миропорядок, пишет Hallands Nyheter. Как отмечает издание, Швеции не стоит забывать об этом факторе и продолжать готовиться к худшему: военному конфликту в ближнем зарубежье Стокгольма.

Не проходит и пары минут, чтобы не появилось нового сообщения о коронавирусе. И это совсем неудивительно, учитывая весьма серьёзную ситуацию, которая требует внимания как от отдельно взятого человека, так и от общества в целом. В самый разгар кризиса мирного времени — которым и является коронавирус — в потоке новостей теряются другие важные новости. К числу сообщений, к которым следует относиться с большим вниманием, относится новый доклад Службы военной разведки Швеции, пишет Hallands Nyheter.

Каждый год это, по всей видимости, самое засекреченное ведомство страны выпускает обзор, в котором говорится о разведывательных угрозах Стокгольму. Данный документ даёт возможность взглянуть на мир, который многим может показаться далёким от будничной жизни. Разведывательные угрозы, шпионаж, кибератаки, саботаж, операции по оказанию влияния как будто скопированы из боевиков. Однако для Швеции и близлежащих стран они стали реальностью.

Служба военной разведки нарисовала относительно мрачную картину окружающей действительности, указав на нестабильность вокруг. Факторы, которые раньше в некоторой степени казались предсказуемыми, в последние годы видеоизменились. Не в последнюю очередь это касается «всё более агрессивного поведения» России и Китая, которое поставило под угрозу либеральный миропорядок. Теперь вряд ли стоит быть полностью уверенным в том, что западные демократии будут в будущем задавать тон повестки дня. «Динамика такова, что наблюдается отступление демократии, правового государства, уважения к нормам, правам народов, а также к многостороннему сотрудничеству», — говорится в докладе.

К сожалению, продолжает издание, мы можем констатировать, что у России есть как желание, так и возможности для того, чтобы «сеять хаос» в Грузии, на Украине и в Сирии. Шведская разведка, как и многие эксперты, также указывает на то, что Москва не боится прибегать к военным методам для достижения своих политических целей. Это решающее обстоятельство, которое влияет на Швецию, так как она является одним из ближайших соседей России.

Несмотря на то, что Европа и США в совокупности обладают значительным военным потенциалом, Россия продемонстрировала, что способна стать региональным фактором, беспокоящим ЕС. «Россия пришла, чтобы остаться; они хотят принимать решения, вне зависимости от того, идёт ли речь о дипломатии или о военных методах», — отмечает издание.

Такой маленькой стране как Швеции необходимо продолжать поддерживать хорошие отношения с соседними демократическими государствами, а также готовится к худшему из возможных сценариев: военному конфликту в ближнем зарубежье. Например, в конфликте между Россией и странами Прибалтики Швеции вряд ли удастся сохранить нейтралитет. Географическое положение вкупе с европейским сотрудничеством приведут к неизбежному вмешательству.

«Хотя последние несколько недель кризиса с коронавирусом поставили высокие требования перед обществом, это по-прежнему не идёт ни в какое сравнение с войной. Именно эту истину мы должны извлечь из анализа Службы военной разведки, в то время как нынешний кризис напоминает о той поговорке, что всегда лучше быть готовым, чем неготовым вовсе», — подытоживает Hallands Nyheter.