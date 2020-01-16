Expressen: Россия, Китай и преступность — шведские политики определились с главными угрозами

По итогам конференции по делам обороны в городе Селен высокопоставленные шведские политики и чиновники пришли к выводу, что из-за напряжённой мировой обстановки их стране предстоит столкнуться с целым рядом угроз, в том числе и со стороны России и Китая, пишет Expressen. По их мнению, немалую опасность представляют как действия Москвы, изменившие международный климат в худшую сторону, так и китайские операции по оказанию влиянию. При этом серьёзной проблемой остаётся и рост склонности молодёжи к тяжким преступлениям.

На протяжении трёх дней лидеры национальных партий, министры, военные, полицейские чины, исследователи, чиновники и прочие эксперты обсуждали тему обороны Швеции на конференции в городе Селен. Дебаты касались военных, гражданских и цифровых аспектов этой проблемы. Газета Expressen воспользовалась удобным случаем, чтобы задать им вопрос: «Что сейчас главным образом угрожает безопасности Швеции?»

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась на этот счёт однозначно: Россия. «Комитет по делам обороны указал на Россию. Если изучить доклад комитета, то можно констатировать, что существует вероятность нападения, в том числе и на Швецию; следовательно, положение в сфере безопасности ухудшилось. Именно поэтому на оборону сейчас уходит намного больше денег, чем раньше», — объяснила она.

Её позицию не вполне разделяет глава Службы госбезопасности Швеции (СЭПО) Клас Фриберг. По его мнению, главную угрозу для Стокгольма представляют иностранные государства, так как многие их действия угрожают свободе слова, экономическому благосостоянию и политической независимости Швеции. «Прежде всего, речь здесь идёт о России и Китае, однако Китай в большей степени, чем Россию, можно отнести к числу долгосрочных угроз для Западной Европы», — отметил он.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что главная угроза стране исходит из ближнего зарубежья. «Я не буду заниматься классификацией угроз или указывать на какую-то одну конкретную опасность, однако очевидно, что положение с точки зрения безопасности вокруг нас ухудшилось. Как подчеркнул комитет по делам обороны, мы не можем исключать вооружённое нападение или применение против Швеции военных средств», — сообщил Бюден.

С ним согласен и министр обороны Петер Хультквист. «Здесь есть столько аспектов, что было бы неправильно просто указать на единственный из них. Пока что вопрос состоит в наличии политической воли, необходимой, чтобы предпринять что-нибудь против нас… Однако основополагающим фактором развития событий является то, что Россия проявила агрессию против Грузии в 2008-м, аннексировала* Крым в 2014 году, а также продолжает вести конфликт на Украине. Их действия привели к созданию нового климата безопасности в нашей части Европы», — подчеркнул министр.

Что же касается главы Центра тотальной обороны и общественной безопасности Фредрика Бюнандера, то главную опасность он видит во внутреннем европейском раздоре. «Я считаю, что самая большая угроза Швеции — это развал европейских структур безопасности, что расколет ЕС и проторит путь для российского господства в Северной Европе. Радикальные расхождения во взглядах, наблюдаемые во внутренней политике, и рост правого национализма подрывают общие ценности стран ЕС, что вредит европейской безопасности», — заявил он.

Вместе с тем начальник Государственного полицейского управления Швеции Андерс Тунберг обратил внимание, прежде всего, на внутренние проблемы страны. «С точки зрения полиции, самая большая угроза сейчас — это рост склонности молодёжи к тяжким преступлениям. Для того чтобы переломить ситуацию с перестрелками со смертельным исходом и взрывами требуется, чтобы с силами собралось всё общество», — подчеркнул полицейский.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг считает, что главная проблема кроется в так называемой серой зоне конфликта, в которую входят и гибридные угрозы. «Нас атакуют киберсистемы, есть атаки на критически важную инфраструктуру, против Швеции ведутся кампании по оказанию влияния... Швеция должна лучше подготовиться к новому, более широкому контексту угроз. Именно поэтому мы в Швеции в течение этого года создадим центр кибербезопасности, но мы также рассматриваем возможность основания ведомства по вопросам психологической обороны», — сообщил он.

Глава оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон также считает, что Швеции предстоит разобраться с целым рядом проблем. «Речь идёт уже не об одной отдельно взятой угрозе, а об их комбинации: внешних и внутренних, военных и цифровых, физических и психологических… Кроме того, существует угроза со стороны экстремистов, прибегающих к методам насилия, — например, возвращающихся боевиков ИГ** и лиц, которые, как считают в СЭПО, представляют угрозу для национальной безопасности. Внутренние и внешние угрозы тесно переплетаются. Сильные позиции Швеции за рубежом начинаются с успешной политики дома. Никто не будет слушать правительство, которое не может уследить за своей собственной страной. Нынешнее правительство, увы, на это неспособно», — подытожил политик.