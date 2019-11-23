SvDt: премьер-министр Швеции признал связь между преступностью и миграцией

Глава правительства Швеции Стефан Лёвен признал, что полиция оказалась недостаточно готовой к тому, чтобы эффективно предотвращать насилие, что привело к заметному росту числа преступлений. По мнению Лёвена, рост преступности в последние годы был спровоцирован провальной политикой по интеграции в шведское общество многочисленных мигрантов, сообщает Svenska Dagbladet.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен признал, что некоторые виды преступлений, связанных с насилием, происходят в его стране чаще, чем у соседей. По мнению главы правительства, причина этого кроется в том, что Швеция оказалась недостаточно подготовленной, пишет Svenska Dagbladet.



«Мы были недостаточно готовы. Преступность, связанная с насилием, развилась у нас из-за сегрегации, безработицы, проблем с образованием и спроса на наркотики. Швеция слишком плохо справляется с интеграцией», — пояснил Лёвен в беседе с журналистами.



После недавнего интервью о бандитских разборках в передаче Agenda телеканала ведущие журналисты и политические комментаторы Швеции «разнесли Лёвена в пух и прах», обвинив премьер-министра в том, что он «отвечал слишком размыто», отмечается в статье. По их мнению, во время эфира глава шведского правительства «слишком явно избегал вопросов о связи преступности с масштабной многолетней миграцией в страну».



В результате премьер-министру пришлось выступить с дополнительными пояснениями. На своей странице в Facebook Лёвен написал, в частности, что в Швеции действительно «возникли сложности с интеграцией множества мигрантов, прибывших за короткий срок». Но при этом он подчеркнул, что преступность никак не связана с этнической принадлежностью и цветом кожи. «Станет или не станет человек преступником, определяется социально-экономическими факторами», — уверен шведский политик.



Лёвен также признал, что в отношении взрывов и других разновидностей насилия дела в Швеции «обстоят хуже, чем в других странах», поскольку полиция оказалась плохо подготовлена к подобному развитию событий, сообщает Svenska Dagbladet. «Долгое время мы в Швеции не подозревали, что насилие этого типа может прийти и к нам. Поэтому когда такого рода преступность начала нарастать, мы оказались недостаточно хорошо готовы», — пояснил премьер-министр. В то же время он заверил, что его правительство «с самого первого дня» работало над тем, чтобы сделать общество безопаснее.



«В нашем обществе раньше было другое насилие. А сейчас преступники стреляют людям прямо в голову или закладывают четыре килограмма взрывчатки под машину. С этим надо бороться другими способами, и мы это сделаем», — приводит Svenska Dagbladet заявление Лёвена, с которым он выступил накануне встречи с представителями полиции в Мальмё.



Чтобы ликвидировать местные банды, полиции Мальмё сейчас приходится привлекать ресурсы всей страны, подчёркивается в статье. Премьер-министр пообещал рассмотреть все требования полиции, в том числе касающиеся дополнительных денег за сверхурочную работу, поскольку для жителей всей страны крайне важно, чтобы полицейские в Мальмё смогли выиграть в войне с преступными бандами.



«Мы очень и очень внимательно следим за развитием событий. И неважно, с чем нам придётся столкнуться — мы сделаем всё возможное, чтобы побороть преступность. Всё общество должно быть уверено в том, что мы можем с этим справиться», — заверил Лёвен. По словам премьер-министра, нельзя заранее спрогнозировать, сколько сил и средств на этого потребуется, однако правительство готово на любые расходы. «На этот вопрос ответить нельзя. Но битву с преступностью мы должны выиграть», — заключил глава шведского правительства.