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BFM: «в дополнительных наградах не нуждаемся» — Грета Тунберг объяснила отказ от премии по экологии

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Северный совет, состоящий из парламентариев Скандинавских стран, наградил Грету Тунберг за вклад в экологию, однако она отказалась получать премию, пишет BFM TV. Своё решение 16-летняя шведская активистка объяснила в Instagram тем, что ей и её движению не нужны награды, а также осудила лицемерие политиков Скандинавии в вопросе защиты климата.
BFM: «в дополнительных наградах не нуждаемся» — Грета Тунберг объяснила отказ от премии по экологии
Reuters

Шведская активистка Грета Тунберг отказалась получать премию, присуждённую Северным советом — региональной организацией сотрудничества парламентариев Скандинавии, сообщает BFM TV. Как рассказывает сайт телеканала, ежегодную награду за экологические достижения должны были вручить на церемонии, прошедшей в этот вторник в Стокгольме, однако 16-летняя экозащитница не стала её получать.

«Климатическое движение не нуждается в дополнительных наградах, — написала в своём Instagram Тунберг, которая находится сейчас в Соединённых Штатах. — Что нам необходимо, так это чтобы наши политики и люди у власти начали прислушиваться к современной, лучшей доступной науке».
 
 
 
 
 
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I have received the Nordic Council’s environmental award 2019. I have decided to decline this prize. Here’s why: “I am currently traveling through California and therefore not able to be present with you today. I want to thank the Nordic Council for this award. It is a huge honour. But the climate movement does not need any more awards. What we need is for our politicians and the people in power start to listen to the current, best available science. The Nordic countries have a great reputation around the world when it comes to climate and environmental issues. There is no lack of bragging about this. There is no lack of beautiful words. But when it comes to our actual emissions and our ecological footprints per capita - if we include our consumption, our imports as well as aviation and shipping - then it’s a whole other story. In Sweden we live as if we had about 4 planets according to WWF and Global Footprint Network. And roughly the same goes for the entire Nordic region. In Norway for instance, the government recently gave a record number of permits to look for new oil and gas. The newly opened oil and natural gas-field, ”Johan Sverdrup” is expected to produce oil and natural gas for 50 years; oil and gas that would generate global CO2 emissions of 1,3 tonnes. The gap between what the science says is needed to limit the increase of global temperature rise to below 1,5 or even 2 degrees - and politics that run the Nordic countries is gigantic. And there are still no signs whatsoever of the changes required. The Paris Agreement, which all of the Nordic countries have signed, is based on the aspect of equity, which means that richer countries must lead the way. We belong to the countries that have the possibility to do the most. And yet our countries still basically do nothing. So until you start to act in accordance with what the science says is needed to limit the global temperature rise below 1,5 degrees or even 2 degrees celsius, I - and Fridays For Future in Sweden - choose not to accept the Nordic Councils environmental award nor the prize money of 500 000 Swedish kronor. Best wishes Greta Thunberg”

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

 
Как отмечает BFM TV, экоактивистка поблагодарила Северный совет за «огромную честь», однако в то же время упрекнула Скандинавские страны в том, что они не соответствуют своей «великой репутации» в вопросах экологии. По словам Тунберг, в этих государствах «не прекращают хвалиться этим» и «говорить красивые слова», но когда дело доходит до «наших реальных выбросов и нашем экологическом следе на душу населения… это совсем другое дело».
 
Хотя ей всего 16 лет, Грета Тунберг стала знаменитой после того, как с августа 2018 года стала проводить пятницы перед шведским парламентом, держа табличку «Школьная забастовка за климат». С тех пор, напоминает BFM TV, к её движению «Пятницы ради будущего» присоединились миллионы человек, а сама активистка стала лицом борьбы против бездействия политиков в вопросе потепления климата.
 
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BFM TV Франция Европа
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