BFM: «в дополнительных наградах не нуждаемся» — Грета Тунберг объяснила отказ от премии по экологии

Северный совет, состоящий из парламентариев Скандинавских стран, наградил Грету Тунберг за вклад в экологию, однако она отказалась получать премию, пишет BFM TV. Своё решение 16-летняя шведская активистка объяснила в Instagram тем, что ей и её движению не нужны награды, а также осудила лицемерие политиков Скандинавии в вопросе защиты климата.

Шведская активистка Грета Тунберг отказалась получать премию, присуждённую Северным советом — региональной организацией сотрудничества парламентариев Скандинавии, сообщает BFM TV. Как рассказывает сайт телеканала, ежегодную награду за экологические достижения должны были вручить на церемонии, прошедшей в этот вторник в Стокгольме, однако 16-летняя экозащитница не стала её получать.

«Климатическое движение не нуждается в дополнительных наградах, — написала в своём Instagram Тунберг, которая находится сейчас в Соединённых Штатах. — Что нам необходимо, так это чтобы наши политики и люди у власти начали прислушиваться к современной, лучшей доступной науке».

Как отмечает BFM TV, экоактивистка поблагодарила Северный совет за «огромную честь», однако в то же время упрекнула Скандинавские страны в том, что они не соответствуют своей «великой репутации» в вопросах экологии. По словам Тунберг, в этих государствах «не прекращают хвалиться этим» и «говорить красивые слова», но когда дело доходит до «наших реальных выбросов и нашем экологическом следе на душу населения… это совсем другое дело».

Хотя ей всего 16 лет, Грета Тунберг стала знаменитой после того, как с августа 2018 года стала проводить пятницы перед шведским парламентом, держа табличку «Школьная забастовка за климат». С тех пор, напоминает BFM TV, к её движению «Пятницы ради будущего» присоединились миллионы человек, а сама активистка стала лицом борьбы против бездействия политиков в вопросе потепления климата.