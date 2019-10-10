Le Monde: «страсти по Грете» не мешают России задумываться о проблемах экологии

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на трибуне ООН вызвало в России почти единодушное возмущение, пишет Le Monde. Как передаёт издание, российские СМИ и политики как консервативного, так и либерального толка увидели в школьнице объект манипуляций и сочли её искусственным «проектом». Несмотря на это, вопросы экологии в России приобретают всё больше значимости, и проблема глобального потепления беспокоит Москву так же, как и западные страны, подчёркивает газета.

Если и есть тема, в отношении которой Россия и Запад не расходятся во мнениях, то это отношение к экологической активистке Грете Тунберг, пишет Le Monde. «На этот раз привычно язвительный тон ведущих российских СМИ не отличается от категоричных оценок не менее выдающихся обозревателей в студиях французских телеканалов. А насмешливая ирония Дональда Трампа до крайности напоминала демонстрируемый российскими политиками неприкрытый патернализм», — замечает издание.

Как напоминает газета, шведская школьница подверглась резким нападкам после своего выступления на трибуне ООН в Нью-Йорке 23 сентября. «Как вы смеете?» — эти слова, обращённые к мировым лидерам, обвиняемым в невнимании к проблемам изменения климата, в социальных сетях и на телевидении были обращены против самой активистки, которой отвели роль эмоционального подростка, поневоле ставшего объектом манипуляций: «Как она смеет?» Однако, если на Западе подобные мнения характерны для радикально настроенного меньшинства, в России с ними согласны почти все, отмечает автор статьи.

«Чем опасна Грета Тунберг» — с таким заголовком вышла в начале октября газета «Взгляд». В то же время другие российские издания с уверенностью назвали активистку объектом манипуляций Джорджа Сороса, которого в России считают ответственным за каждый «малейший взмах крыльев бабочки» на постсоветском пространстве. Известный телеведущий Владимир Соловьёв предупредил, что за проектом Греты Тунберг стоят серьёзные интересы, и скоро станет известно чьи. Не остался в стороне и бизнесмен Герман Стерлигов, ранее отметившийся отказом впускать в свои магазины гомосексуалов, — он назвал шведскую девочку «несчастным и бесноватым ребёнком». Даже в «чрезвычайно либеральной» «Новой газете» публицист Юлия Латынина выразила свой ужас перед «пионеркой» Гретой. Не стоит и говорить, что в подобной атмосфере предложение одного из депутатов пригласить активистку выступить в Госдуме не было встречено восторгом, — его коллега в Совете Федерации заметил на это, что у России достаточно собственных специалистов по этому вопросу.

На взгляд издания, самое взвешенное мнение по теме высказала на страницах издания «Афиша Daily» основательница ассоциации «Биполярники» Маша Пушкина. Рассуждая о ненависти, вызванной выступлением Тунберг, она заключила, что шведская девочка-подросток стала «тестом Роршаха»* для российского общества: каждый выплёскивает на неё поток собственных бессознательных желаний и страхов.

По мнению Le Monde, этот «диагноз» применим даже к президенту России Владимиру Путину. «Я уверен, что Грета — добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность», — эти слова, произнесённые Путиным в отношении Тунберг, почти дословно повторяют его регулярные рассуждения о российской молодёжи, всё более активно протестующей против коррупции и требующей свободных выборов. Как отмечает издание, российский президент никогда не демонстрировал «передовых взглядов» по вопросу изменения климата, публично заявляя о своих «сомнениях» в ответственности человека за этот процесс.

Тем не менее у Тунберг в России есть и сторонники. «Для нас она естественный союзник, — заявляет глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. — Но если люди предпочитают слушать взрослых, пусть будет так. Генеральный секретарь ООН сам говорит о том, что виноваты мы. И Россия, наряду с США, входит в число самых эгоистичных стран».

При этом, несмотря на «страсти» вокруг шведской активистки, в России наступает время глубоких изменений в отношении к окружающей среде, подчёркивает Le Monde. По словам Блокова, меняется и менталитет россиян: они начинают понимать проблему парникового эффекта и влияния деятельности людей на глобальное потепление и меняют привычки. Не только в Москве, но и в регионах множатся инициативы в отношении сортировки мусора, ограничения отопления и отказа от пластика. Жаль, однако, что расточительное использование энергии всё ещё остаётся нормой, а разные виды отходов в итоге оказываются в одном мусорном баке.

Ещё одно значительное изменение — недавняя ратификация Москвой Парижского соглашения по климату через три с половиной года после его подписания. Как отмечают многие аналитики, Россия, где потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других местах, отныне осознаёт, что выгоды, которая она получает от этого процесса (как, например, открытие морских путей в Арктике), на деле гораздо меньше его опасностей. Помимо всё более частых климатических катастроф, таяние вечной мерзлоты может впрямую угрожать газовым и нефтяным установкам в Сибири и на Крайнем Севере. Есть и другое объяснение внезапной озабоченности Москвы вопросами экологии. По мнению некоторых, Россия, всё активнее стремящаяся занять своё место среди мировых лидеров, не может позволить себе остаться в стороне от Парижского соглашения и пошла на этот шаг в угоду международному общественному мнению.

*Тест Роршаха — психодиагностический тест для исследования личности, в котором пациенту предлагается дать интерпретацию десяти чернильных клякс. Считается, что то, что индивид «видит» в кляксе, определяется особенностями его собственной личности (прим. ИноТВ).