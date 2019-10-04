Irish Times: Грета Тунберг сменила подпись в Twitter под влиянием Путина

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая стала знаменита после своей пламенной речи в ООН, сменила свою подпись на странице в Twitter на «добрый, но плохо информированный подросток», пишет The Irish Times. Именно так назвал её российский президент Владимир Путин, комментируя её выступление.

Защитница экологии из Швеции Грета Тунберг изменила своё описание на странице в Twitter после слов Владимира Путина, пишет The Irish Times.

Во время заседания на энергетическом форуме в Москве российский президент признался, что не разделяет всеобщих восторгов по поводу её выступления в ООН. «Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации», — приводит издание слова российского лидера.

После этого 16-летняя Грета изменила свою подпись в Twitter на «добрый, но плохо информированный подросток».

Прежде таким же образом, сменив подпись в Twitter, она ответила на заявления Дональда Трампа, который назвал её «очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и чудесное будущее».

Изначально её подпись и вовсе гласила «16-летняя климат-активистка с синдромом Аспергера», отмечает автор статьи в The Irish Times.