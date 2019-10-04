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Irish Times: Грета Тунберг сменила подпись в Twitter под влиянием Путина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая стала знаменита после своей пламенной речи в ООН, сменила свою подпись на странице в Twitter на «добрый, но плохо информированный подросток», пишет The Irish Times. Именно так назвал её российский президент Владимир Путин, комментируя её выступление.
Irish Times: Грета Тунберг сменила подпись в Twitter под влиянием Путина
Reuters

Защитница экологии из Швеции Грета Тунберг изменила своё описание на странице в Twitter после слов Владимира Путина, пишет The Irish Times.

Во время заседания на энергетическом форуме в Москве российский президент признался, что не разделяет всеобщих восторгов по поводу её выступления в ООН. «Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации», — приводит издание слова российского лидера.
 
После этого 16-летняя Грета изменила свою подпись в Twitter на «добрый, но плохо информированный подросток».
 
 
Прежде таким же образом, сменив подпись в Twitter, она ответила на заявления Дональда Трампа, который назвал её «очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и чудесное будущее».
 
Изначально её подпись и вовсе гласила «16-летняя климат-активистка с синдромом Аспергера», отмечает автор статьи в The Irish Times.

 

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источник
Irish Times Ирландия Европа
теги
Twitter Владимир Путин Грета Тунберг климат США экология
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