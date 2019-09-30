Times: французские интеллектуалы разглядели в Грете Тунберг киборга

«Завистливые» французские интеллектуалы спровоцировали шумиху из-за своих нападок на 16-летнюю шведскую климатическую активистку Грету Тунберг, пишет The Times. Они раскритиковали её за то, что она не похожа на сексуальных шведских девушек их юности.

В то время как защитники окружающей среды на прошлой неделе аплодировали речи Тунберг в ООН, 84-летний Бернар Пиво, президент Гонкуровской академии, присуждающей высшую литературную премию Франции, вызвал возмущение своими размышлениями об «относительных сексуальных достоинствах» английских, шведских и французских девушек.

«В моё время мальчики бегали за молоденькими англичанами или молоденькими шведками: они считались менее заносчивыми, чем французские девушки, — заявил Пиво. — Но я могу себе представить, что если бы я был подростком, то Грета Тунберг нагоняла бы на меня жуткий страх».

Бернар Пиво также назвал активистку «разъярённый шведкой».

Как отмечает издание, французские интеллектуалы левобережного Парижа — это особая порода людей. Пиво — знаменитая личность, он ведёт ряд культурных программ на телевидении. Кроме того, у него миллион подписчиков в Twitter, и многих из них шокировали его комментарии.

«К счастью, ваш вид находится на пути к вымиранию», — прокомментировала это заявление телевизионный продюсер Ясмина Беннани.

А журналист Франсуа Бодонне обвинил Пиво в том, что последний потешается над «аутичным подростком», поскольку у Тунберг диагностирован синдром Аспергера. «Просто класс!», — добавил Бодонне.

Однако Пиво оказался далеко не единственным интеллектуалом, недовольным молодой шведкой. 60-летний философ Мишель Онфре назвал Тунберг «киборгом», а её юных последователей «стадом овец, которые блеют катехизис, привитый им взрослыми».

«Она заставляет вас думать о тех силиконовых куклах, предвещающих конец человечества, постчеловеческую эпоху, — написал он. — У неё лицо, возраст, пол и тело киборга третьего тысячелетия, её оболочка нейтральна, она, увы, демонстрация того, куда движется человечество».

70-летний Паскаль Брюкнер, самозваный «новый философ», также обрушился на Тунберг с критикой, обвинив активистку в том, что она выставляет напоказ свой аутизм «как дворянский титул». Кроме того, он заявил, что у неё «страшное» лицо.

Большинство из этих интеллектуалов, как отмечает The Times, практически неизвестны за пределами франкоговорящего мира — и, по мнению критиков, именно это расстраивает их больше всего.

«Они завидуют Тунберг, — говорит Оливье Эстев, профессор Лилльского университета. — Зависть часто выражается довольно иррационально, немного похоже на то, что вы видите на детской площадке».

Как отмечает The Times, президент США Дональд Трамп также высмеял активистку в одном из своих твитов: «Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждёт светлого и прекрасного будущего».

Тунберг разместила эти слова американского лидера в Twitter в качестве информации о себе.

Комментируя нападки в свой адрес, она написала: «Ненавистники, как всегда, активны, преследуют меня за мою внешность, мою одежду, моё поведение и мои отличительные черты. Значит, они больше ничего не могут сделать. И именно в этот момент ты понимаешь, что побеждаешь».