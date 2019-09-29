Das Erste: Грета Тунберг раскритиковала климатическую политику Джастина Трюдо

Канадский премьер Джастин Трюдо делает недостаточно для защиты окружающей среды, пишет Das Erste, ссылаясь на слова климатической активистки Греты Тунберг, сказанные ей в ходе личной встречи с политиком. В ответ Трюдо пообещал посадить в Канаде 2 млрд новых деревьев, а также назвал Тунберг «яркой личностью».

Климатическая активистка из Швеции Грета Тунберг встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Das Erste. На последовавшей за встречей пресс-конференции, Тунберг обвинила политика в том, что он недостаточно активно борется против изменения климата. «Мой посыл ко всем политикам мира одинаков. Прислушайтесь и действуйте на основе общедоступных научных фактов», — заявила активистка.

В ответ Трюдо пообещал, что в случае своей победы на выборах, он планирует посадить в Канаде 2 млрд деревьев. Грету Тунберг канадский премьер назвал «яркой личностью» и «голосом поколения молодых людей».

По окончании встречи Трюдо и Тунберг приняли участие в климатической демонстрации в Монреале, пишет Das Erste. Согласно данным организаторов, общее число участников составило около 500 000 человек. Выступая перед демонстрантами, Тунберг заявила, что «просто невероятно быть частью подобного». Кроме того, она назвала Швецию и Канаду «лидерами в вопросе защиты окружающей среды».

В минувшую пятницу демонстрации в поддержку защиты климата прошли по всему миру, отмечается в статье. В Германии на улицы вышло 1,4 млн человек. Крупные акции прошли в Италии и в Испании. Демонстрация, прошедшая в столице Новой Зеландии Веллингтоне, стала одной из крупнейших в истории города — в ней приняли участие около 40 тыс. человек.