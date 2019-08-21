Fox News: учёные назвали страны, которым изменение климата сильно ударит по карману

Глобальное потепление ударит практически по всем странам мира, тёплым и холодным, богатым и бедным, сообщает Fox News. Согласно новому исследованию, из-за изменения климата к 2100 году реальный мировой ВВП на душу населения сократится на 7,22%. При этом США, Канада, Россия и некоторые другие страны понесут непропорционально большие убытки, говорится в статье.

Экономические потери от загрязнения океанов пластиком и от таяния вечной мерзлоты в Арктике могут составить $2,5 трлн и $70 трлн соответственно, пишет Fox News.



«Хотя раньше можно было надеяться, что определённые страны смогут избежать самых тяжёлых последствий, новое исследование показало, что к 2100 году изменение климата негативно скажется «практически на всех» государствах», — говорится в статье.



В научной работе, опубликованной Национальным бюро экономических исследований, утверждается, что тёплые и холодные, богатые и бедные страны потеряют существенную долю дохода, если не будут придерживаться Парижского соглашения 2015 года.



По словам авторов исследования, «устойчивый подъём среднемировой температуры на 0,04 °C в год, в отсутствие политики смягчения последствий, к 2100 году снижает реальный мировой ВВП на душу населения на 7,22 процента». При этом прогнозируется, что США потеряют ещё больше — 10,5% своего ВВП.



«Будь то резкие похолодания или сильная жара, засухи, наводнения или природные катаклизмы — все отклонения климатических показателей от исторических норм неблагоприятны для экономики», — заявляет один из исследователей, доктор Камиар Мохаддес из Кембриджа.



Особое внимание в работе уделено Соединённым Штатам. Изучение десяти различных секторов экономики, включая производство, сферу услуг, оптовую и розничную торговлю, показало, что все они страдают хотя бы от одного аспекта изменения климата: от жары, наводнений, засухи или морозов.



Отдельного упоминания удостоилась и Канада, которая, по словам Мохаддеса, «нагревается вдвое быстрее остального мира». Её экономика, по прогнозам, сократится на 13%. Под угрозой оказались инфраструктура, прибрежные и северные районы страны, здоровье и благополучие людей, экосистемы и рыбный промысел, говорится в статье.



«Непропорционально много потеряют и другие страны, такие как Япония, Швейцария и Россия, — отмечает Fox News. — Экономика этих стран сократится на 10, 12 и 9 процентов соответственно».



Исследователи признают, что экономика будет адаптироваться к изменению климата, однако считают, что на адаптацию уйдёт приблизительно 30 лет. Менять придётся и инфраструктуру, и некоторые элементы культуры. Но даже если ускорить темпы и уложиться в 20 лет, США всё равно потеряют 7% своего ВВП к концу столетия, предупреждает американский новостной сайт.



«В Великобритании недавно был самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Железнодорожные пути гнулись, дороги плавились, и тысячи людей не могли никуда уехать, потому что ситуация была ненормальной, — рассказывает Мохаддес. — Подобные ситуации бьют по экономике, и без политики противодействия угрозам, связанным с изменением климата, случаться это будет всё чаще, и обстоятельства будут ещё тяжелее».



Хотя может показаться, что исследование пророчит мировой экономике мрачное будущее, надежда ещё есть, особенно если страны будут соблюдать Парижское соглашение 2015 года, подчёркивает Fox News. Если следовать этому соглашению, мир будет нагреваться всего на 0,01 °C в год, а реальный мировой ВВП на душу населения сократится лишь на 1,07%, говорится в статье.