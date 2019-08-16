CBS News: учёные нашли частицы пластика даже в арктических снегах

Микроскопические частицы пластика загрязняют воду, почву и воздух, констатирует CBS News. Новое исследование показало, что даже в «первозданной» Арктике, где почти нет людей, в снегу присутствует микропластик. По мнению учёных, загрязняющие вещества переносятся в Заполярье морским течением и воздушными потоками.

Новая научная работа, опубликованная в среду, внушает тревогу: в ней говорится, что учёные обнаружили микроскопические частицы пластика в снегу, от Альп до отдалённых районов Арктики. Результаты, опубликованные в среду в научном журнале Science Advances, — лишь очередное доказательство того, что частицы пластиковых отходов в конечном итоге попадают в нашу воду, почву и воздух.



Подробности — у наших партнёров из BBC. Репортаж Роджера Харрабина.



Арктика. Край первозданной красоты. Утопающий в снегах, чистый и незапятнанный. Так кажется на первый взгляд. Но это иллюзия. Арктический снег загрязнён частицами микропластика и резины, а также волокнами от одежды.



РОДЖЕР ХАРРАБИН, корреспондент BBC News: Учитывая, насколько загрязнена атмосфера, пожалуй, не стоит удивляться, что мы находим микропластик в снегу. Но мы так сильно убеждены в чистоте, присущей этой субстанции, что некоторых эта новость в какой-то степени шокирует.



Руководила исследованиями доктор Мелани Бергманн. Первый этап предполагает использование нехитрых инструментов: десертной ложки и бутылки.



МЕЛАНИ БЕРГМАНН, морской биолог, эксперт по пластиковому загрязнению, Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера: Думаю, мы не очень-то заботимся о нашей планете. По сути, мы производим все эти упаковочные материалы, покрываем всё лаками на полимерной основе, используем много резины, которая тоже обнаруживается в наших пробах воздуха и снега. И мы даже не думаем, что со всем этим происходит в окружающей среде.



Но здесь ведь мало кто живёт, откуда же все эти загрязняющие вещества?



ЭЛЛЬБЬЁРГ СОФИ ХЕЙМСТАД, Норвежский институт исследований воздуха: Мы знаем, что бо́льшая часть того, что мы там анализируем и измеряем, это загрязнение, принесённое с больших расстояний. С континента (Европы. — ИноТВ), из Азии, со всего мира. И некоторые из этих химикатов имеют свойства, представляющие угрозу для экосистемы, для живых организмов.



Учёные установили, что воздушные потоки и морские течения несут загрязняющие вещества на север. В прошлом году мы первыми сообщили новость о том, что в арктических морских льдах больше микропластика, чем где-либо в океане, потому что плавающие частицы при замерзании оказываются скованы льдом. Мы обнаружили пластиковое загрязнение на арктических отмелях. Часть этого мусора плыла по течению тысячи миль.



Туристы по-прежнему добираются сюда, чтобы побыть, как им кажется, в дикой местности. Попутно они сами становятся источником загрязнения.



Как относятся к пластику в снегу местные жители?



МУЖЧИНА: Грустно. Конечно, это… Я ещё молодой, и с этим мне придётся продолжать работать, чтобы улучшить ситуацию. Я здесь для того, чтобы показывать чистый, незапятнанный снег, собак и арктическую природу. Надеюсь заниматься этим всю жизнь. Но если так будет продолжаться, у меня не будет такой возможности.



ЖЕНЩИНА: Когда я это слышу, моё сердце плачет. И я чувствую себя ужасно. И то, что я слышу, меня не устраивает. Но это открывает мне и моей компании глаза на то, что мы должны что-то предпринять. То есть это не хорошая новость, но мы не должны сдаваться. Мы должны начать с этим бороться. Что мы можем сделать?



ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Это неудивительно, и это очень, очень огорчает. Здесь вы каждый день смотрите вокруг, и вам кажется, что вы видите, как говорится, первозданную Арктику. А она больше не такая. И мы видим это каждый день. Это очень, очень грустно.



Вот вам правда: на планете нет места, куда можно было бы убежать от загрязнения, причина которого мы сами. Как бы быстро вы ни бежали.

Роджер Харрабин, BBC News, норвежское заполярье.



Дата выхода в эфир 14 августа 2019 года.