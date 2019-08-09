Fox News: замена пластиковых соломинок на бумажные оказалась пиаром, вредным для экологии

Решение британского «Макдональдса» отказаться от пластиковых соломинок ради защиты окружающей среды принесло вред, а не пользу: новые, бумажные соломинки оказались непригодными для переработки, передаёт Fox News. Тем временем в аэропорту Сан-Франциско запретили пластиковые бутылки для воды. По мнению телеведущего Такера Карлсона, это очередной бессмысленный запрет, от которого никому не станет лучше.
В прошлом году британское отделение сети ресторанов «Макдональдс» с большой помпой заменило все свои пластиковые соломинки на новые, бумажные. Целью этого, по их словам, была защита окружающей среды. Оказалось, это был пиар и профанация. Откуда нам это известно? Нам это известно, потому что «Макдональдс» теперь признал, что прежние, пластиковые соломинки можно было перерабатывать, а новые, бумажные — нет. Каждый раз они отправляются прямиком на свалку.
Тем временем у нас в Соединённых Штатах (аэропорт. — ИноТВ) Сан-Франциско только что стал первым американским аэропортом, запретившим все пластиковые бутылки для воды.
За всем этим внимательно следит комик Майкл Лофтус. Сегодня он с нами. Итак, Майкл, чувствуете ли вы, что вносите свой вклад, используя одну из этих не поддающихся переработке бумажных соломинок?
МАЙКЛ ЛОФТУС, комик:Послушайте, я живу на изнанке общества, я продолжаю покупать соломинки на чёрном рынке! Я разговариваю на парковке со своим дилером соломинок: «Эй, у тебя есть улётная соломинка? Мне нужна улётная соломинка!»
Это смехотворно, вся эта история с соломинками — просто бред! Здравый смысл мёртв. Цивилизация, ты была хороша, но, думаю, всё кончено. Это буквально та соломинка, которая сломала спину верблюду.
Да! Хорошо сказано! Одно дело — узнать, что новые соломинки не несут однозначной пользы окружающей среде. Но узнать, что на самом деле они хуже… Есть в этом что-то потрясающее, это как ветроэлектрическая установка, которая не генерирует электричество, а лишь потребляет его!
МАЙКЛ ЛОФТУС:Именно! Это ветроэлектрическая установка, работающая на дизельном генераторе!
В точку!
МАЙКЛ ЛОФТУС:Это даже не приближает нас к решению проблемы. Источники проблемы пластика в океане — Индия и Китай.
Да.
МАЙКЛ ЛОФТУС:То есть всё это сантименты, от которых только хуже. Это просто… Когда «Макдональдс» стал проводником всего этого? И когда жизнь превратилась в юмореску от «Монти-Пайтон»? Когда они изобрели бумажную соломинку, кто прибежал в совет директоров со словами: «Получилось! Получилось! Вот соломинка, которая будет растворяться в жидкости!»? И никому не пришло в голову сказать: «Её же будут погружать в жидкость!»
Очень хорошая мысль. Итак, похоже, что в Сан-Франциско теперь под запретом пластиковые бутылки для воды…
МАЙКЛ ЛОФТУС:Да.
Улучшит ли это жизнь хоть одному человеку? Как по-вашему?
МАЙКЛ ЛОФТУС:Нет. И мне из-за этого придётся гораздо дольше стоять в очереди в зоне досмотра в аэропорту. Потому что теперь людям придётся приносить с собой металлические бутылки с водой. Почему бы тогда не налить воду в скороварку?
Какой может быть смысл… Я прихожу к убеждению, что смысл всех этих законов — в том, чтобы люди, принимающие их, чувствовали себя хорошими людьми.
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