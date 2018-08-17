Fox: американские левые запретили пластиковые соломинки и взяли на прицел воздушные шарики

Левые активисты уже способствовали практически повсеместному запрету пластиковых соломинок в США, и они не намерены останавливаться. Их новой целью стали гелиевые шарики, якобы угрожающие экологии, передаёт Fox News. По словам ведущего телеканала, от таких инициатив складывается ощущение, что их авторы хотят лишить простых людей радости.

ТАККЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Революция стремительно набирает обороты. Почти в одночасье пластиковые соломинки исчезли из ресторанов по всей Америке. В самых прогрессивных местах за незаконную пластиковую соломинку грозит тюрьма. Вы не ослышались: отправляют за решётку за пользование пластиковой трубочкой.

Но левые не останавливаются, у них появилась новая цель. Гелиевые воздушные шарики —символ детства и счастья для миллионов американцев. Но, по словам активистов, после возвращения на землю шарики наносят вред окружающей среде и животным.

В одном из городков в штате Род-Айленд, где уже решили все остальные проблемы, запретили продажу шариков. Кэти Арю это не смущает. Она — основатель издания Catalina magazine. Она — наш либеральный проводник, и сегодня вечером она проведёт нас через Гималаи прогрессивных идей, объяснив, почему мы должны запретить шарики.

Кэти, рады вас видеть.

КЭТИ АРЮ, либеральный проводник: Приятно вас видеть.

ТАККЕР КАРЛСОН: Когда большинство людей думает о шариках, на ум нам приходит не экологическая катастрофа, а день рождения восьмилетнего ребёнка. С чего нам ненавидеть и бояться гелиевых шариков?

КЭТИ АРЮ: Я не думаю, что мы должны их бояться. Их должны бояться морские птицы и черепахи, потому что они умирают. Когда эти шарики возвращаются на землю, животных привлекает их яркий цвет, и они ими давятся.

Животным стоит опасаться шариков. А нам они не нужны. От них нет никакого толку. Они не подвержены биологическому распаду. Для их разложения необходимо около 10 — 20 лет. Фактически они — ещё одна форма мусора, точно так же как пластиковые соломинки. Шарики — это мусор.

ТАККЕР КАРЛСОН: По-моему, прослеживается общая тема. Вещи, которые хотят запретить левые — и, возможно, это неслучайно, — это те же самые вещи, которые приносят радость обычным людям. Например, табак или пластиковые соломинки или шарики. Мне кажется, что запрет юмора или человеческого счастья — это, возможно, не самый короткий путь к цели, которую преследуют левые. Как вы думаете?

КЭТИ АРЮ: Стабильное будущее зависит от юмора и счастья, но не шариков, поэтому…

ТАККЕР КАРЛСОН: (смеётся) Но не шариков…

КЭТИ АРЮ: Я к тому, что во многих местах закон запрещает бросать рис на свадьбах. Теперь мы бросаем семена, потому что мы не хотим, чтобы птицы подавились. А рис бросают на свадьбах со времён древнего Рима.

ТАККЕР КАРЛСОН: Я не знал, что закон запрещает бросать рис на свадьбе. Должно быть, это в Массачусетсе.

КЭТИ АРЮ: В некоторых городах.

ТАККЕР КАРЛСОН: В некоторых городах.

КЭТИ АРЮ: По-моему, где-то в Техасе. То есть рис на свадьбах запрещён законом. И эта традиция восходит к древнему Риму. И шарики появились только в XIX веке. Значит, мы можем избавиться от шариков. Никто по ним не будет скучать.

ТАККЕР КАРЛСОН: Интересно, изучали ли прогрессивные учёные уровень выброса углеводорода, производимый смехом человека?

КЭТИ АРЮ: (смеётся)

ТАККЕР КАРЛСОН: И мне интересно, если мы обнаружим, что смех ведёт к потеплению климата на планете, мы его запретим?

КЭТИ АРЮ: Я не знаю, проводились ли такие исследования. Но я точно знаю, что изучался жизненный цикл мусора. И именно по этой причине мы запрещаем соломинки и шарики. И, возможно, подгузники заменят подгузниками из ткани. Биологический распад стеклянной бутылки занимает миллионы лет, поэтому скоро может наступить их черёд.

ТАККЕР КАРЛСОН: Позвольте задать короткий вопрос. Я прекрасно всё это понимаю. И на самом деле я ненавижу мусор, и именно поэтому я так рьяно выступаю против нелегальной иммиграции — из-за неё возникает огромное количество мусора. И я говорю совершенно искренне.

Но почему никто никогда не пытался запретить айфоны или лосины фирмы Lululemon или кроссовки или аксессуары, которыми обладают богатые бездельники в нашей стране? Ведь от них тоже немного пользы, но вместо этого запрещают детские шарики.

КЭТИ АРЮ: Я не думаю, что 10 тысяч лосин Lulemon выпускают в воздух, после чего они убивают диких животных и вредят нашему будущему. Я не думаю, что они наносят ущерб завтрашнему дню, пока ещё нет.

ТАККЕР КАРЛСОН: Ну, в конце концов, они оказываются на свалках. Каждый сезон выдумывают новые обтягивающие штаны Lulemon, их покупают, старые выкидывают или, вероятно, отдают домработнице. В итоге они оказываются на свалке. Я к тому, что речь идёт об экологической катастрофе. Айфон — ещё одна катастрофа. (поднимает свой мобильный) Почему мы разрешаем вот эту штуку? Вы знаете, что с ней может сделать пеликан? Ими давятся тысячи пеликанов, почему нет движения за их запрет?

КЭТИ АРЮ: (смеётся) Я не думаю, что это правда.

ТАККЕР КАРЛСОН: (смеётся)

КЭТИ АРЮ: У нас есть (сеть магазинов секонд-хенд. — ИноТВ) Goodwill, винтажные магазины и много мест, куда люди могут сдать свою одежду для переработки. Мы перерабатываем электронику. А шарики совершенно бесполезны. Они нам не нужны. Нам нужны телефоны и одежда. Вот в чём разница.

ТАККЕР КАРЛСОН: Не такие бесполезные, как айфон. Я бы с вами поспорил, но я не либеральный проводник. Кэти, были рады вас видеть. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 15 августа 2018 года.