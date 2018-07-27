Fox News: утопающая в нечистотах Калифорния объявила войну пластиковым соломинкам

В городе Санта-Барбара принят новый закон, в соответствии с которым раздача пластиковых соломинок для питья карается штрафами и тюрьмой, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Грег Гатфилд, таким образом власти пытаются отвлечься от реальных проблем Калифорнии: наркомании, преступности и антисанитарии.
Хотите поговорить о приоритетах? В Калифорнии полным-полно бездомных, наркотиков и фекалий, которые повсюду разносят болезни. А чем интересуется руководство? Соломинками! Да, пластиковыми соломинками для питья!
В Санта-Барбаре только что приняли закон, предусматривающий тюремное заключение и штрафы для владельцев ресторанов, раздающих такие соломинки. И, представьте себе, каждая соломинка считается за преступление! А значит, если вы раздаёте соломинки на детской вечеринке по случаю дня рождения — я вот, например, частенько этим занимаюсь, — вы можете провести в тюрьме больше времени, чем средний уголовник.
Я могу понять этот закон. Если вам больше не о чем волноваться, если у вас нет резкого подъёма заболеваемости, преступности и бездомности, может быть, можно заняться и соломинками. Но ваш штат балансирует на грани Армагеддона, вы, олухи!
Возможно, именно поэтому политики сосредоточились на соломинках-вредителях. Обеспокоенность соломинками — это на самом деле просто отрицание гораздо худших проблем.
Соломинки — вдумайтесь! — составляют всего 0,02 процента пластика, попадающего в океан. У некоторых политиков на побережье куда больше пластики на лице! Но не буду называть имён.
Что ещё подрывает их аргументацию? Менее одного процента отходов в мировом океане приходится на долю Америки. Большая часть пластикового мусора — из других стран. Но если Америку обвинить нельзя, то, наверное, и говорить-то не о чем.
А вот настоящие последствия этого фальшивого беспокойства. Кому больше всего нужны соломинки? Инвалидам, которые без них не могут пить! Ай да Санта-Барбара! Вы такие же пустые внутри, как и соломинки, которые вы хотите запретить. Вот только в вашем случае от этого нет никакой пользы!
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