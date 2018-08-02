NTD: власти Индии призывают перейти на «экологичные» погребальные костры из навоза

В Индии распространена практика похорон путём сжигания усопших, и каждый год ради этого вырубаются десятки миллионов деревьев. Муниципальные власти Райпура призывают жителей беречь природу и использовать для разведения погребальных костров навоз вместо древесины, передаёт NTD.
Муниципальные власти города Райпур в центральной Индии предлагают сделать похороны «более экологичными». Для погребальных костров они хотят использовать не древесину, а коровий навоз.
ПРАМОД ДУБЕЙ, мэр Райпура:Видите ли, на похороны каждый день уходит от 550 до 750 килограммов древесины. Постоянная и произвольная вырубка деревьев в ближайшее время нанесёт вред экологии во многих городах. По этой причине мы решили проводить экологичные похороны.
В Индии распространена практика похорон путём сжигания усопшего. По некоторым данным, каждый год в стране с этой целью вырубают от 50 до 60 миллионов деревьев.
Для производства «брёвен» из навоза используют специальную машину. В день на ней можно сделать материал для четырёх похорон. Власти Райпура надеются, что это поможет снизить уровень загрязнения и сохранить деревья.
В некоторых городах Индии погребальные костры поддерживают постоянно. Когда идут дожди, их переносят под навесы. Причём, как считается, поджигать их от спичек нельзя — только от других костров или тлеющих углей. Следят за кострами представители низшей касты, которые должны постоянно подкладывать дрова.
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