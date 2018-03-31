Guardian: индийский премьер дал мастер-класс по йоге

Несмотря на далеко не малый вклад в популяризацию йоги по всему миру, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил, однако, не останавливаться на достигнутом, пишет The Guardian. При помощи своих молодых сторонников глава индийского правительства неожиданно стал звездой YouTube и социальных сетей, сыграв роль инструктора в анимационных роликах, отмечает британское издание.

Большой любитель йоги, премьер-министр Индии Нарендра Моди сыграл роль инструктора в новых анимационных роликах, сообщает The Guardian. В них трёхмерная модель главы индийского правительства, в частности, обучает таким позам йоги, как тадасана и триконасана.

При этом ролики, которые были опубликованы на официальном канале Моди в YouTube, принялись «активно раскручивать» в социальных сетях члены партии премьер-министра Индии, отмечает британская газета.

Для того чтобы представить общественности анимационные ролики со своим участием, индийский премьер воспользовался ежемесячным радиообращением, уточнив, правда, что всё это — дело рук его молодых сторонников.

Ранее Нарендра Моди сделал йогу одним из главных элементов глобальной кампании по популяризации своей страны в мире, убедил ООН отмечать 21 марта Международный день йоги, создал в Индии Министерство йоги вскоре после своего избрания на пост главы правительства и даже сделал практику йоги обязательной в некоторых школах, перечисляет The Guardian.

Более того, сам премьер-министр Индии утверждает, что именно йога — ключ к его собственному здоровью.

Стремление Моди популяризовать йогу оценили, однако, не все. В 2015 году мусульманские группы в Индии обвинили правительство в навязывании «индуистских религиозных практик», напоминает британское издание.