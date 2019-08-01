Guardian: вплавь сквозь мусор — французский пловец исследует микропластик в Тихом океане

Француз Бен Лекомт решил проплыть от Гавайев до Сан-Франциско через большое мусорное пятно, чтобы изучить проблему загрязнения океанов и привлечь к ней внимание, пишет Guardian. Его путешествие в разгаре, но он уже успел встретить на своём пути самый разный мусор, в том числе и у себя в еде.
Провести лето, плавая в мусоре — именно этим и занимается герой статьи в Guardian 52-летний француз Бен Лекомт. Он совершает своё путешествие по воде от Гавайев до Сан-Франциско через большое мусорное пятно, чтобы понять, как пластик действует на океаны.
Он собирается проплыть в общей сложности 300 морских миль. Время от времени он плывёт на лодке с командой из 10 человек. В среднем в воде он проводит по 8 часов в день 7 дней в неделю, делая перерыв, чтобы отдохнуть, либо в случае плохой погоды.
За это время в Тихом океане Лекомт уже нашёл зубные щётки, корзины для белья, детские лопатки, упаковку от пива, контейнеры для детских игрушек и рыболовные снасти. Больше того, однажды команда обнаружила пластик прямо у себя в тарелке, разрезав свежевыловленную рыбу.
Помимо того, что команда собирает пробы, она также ставит маячки GPS на большие обломки, чтобы исследователи могли оценить их маршрут. Кроме того, Лекомт хочет развеять миф о том, что мусор скапливается в виде острова: по его словам, это скорее подводная взвесь микропластика, пишет Guardian.
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