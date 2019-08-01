Guardian: вплавь сквозь мусор — французский пловец исследует микропластик в Тихом океане

03:58 Трамп прокомментировал снижение ФРС США базовой ставки Американский президент Дональд Трамп посчитал недостаточным снижение Федеральной резервной системы США (ФРС) базовой ставки на 25 базисных пунктов.

03:40 В «Роскосмосе» сообщили о приостановке разработки «Косморобота» Разработка «Косморобота», которого планировали отправить на Международную космическую станцию (МКС) для помощи космонавтам, приостановлена в связи с уменьшением размера финансирования, сообщили в «Роскосмосе».

03:20 Болтон заявил о продлении исключения из санкций ядерных объектов Ирана Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продлит на 90 дней срок действия соглашения об исключении из-под санкций атомной электростанции Ирана в Бушере, а также иранских ядерных объектов в Араке и Фордо.

02:58 МЧС сообщило об освобождении от воды всех жилых домов под Хабаровском В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края от воды освобождены все ранее подтопленные жилые дома, сообщили в региональном главке МЧС.

02:41 Минобороны рассекретило архивные документы ко дню освобождения Каунаса Министерство обороны России в специальном мультимедийном разделе опубликовало документы и фотографии из фондов Центрального архива, посвящённые 75-й годовщине освобождения советской армией литовского города Каунас.

02:14 Зариф отреагировал на решение США внести его в санкционный список Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты решили внести его в санкционный список из-за угрозы, которую он представляет для повестки Вашингтона.

01:55 СМИ сообщили об испытании КНДР нового управляемого реактивного снаряда КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына провела 31 июля первый испытательный пуск нового управляемого реактивного снаряда, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

01:33 Помпео: США по-прежнему стремятся к заключению сделки с Ираном Американский госсекретарь Майк Помпео на фоне введения Минфином США санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что Вашингтон по-прежнему стремится к заключению всеобъемлющей сделки с Тегераном.

01:18 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Крите Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Ираклион.

01:03 Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.

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00:48 Эксперт оценил введение США санкций против главы МИД Ирана Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT решение Соединённых Штатов ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

00:37 СМИ: «Наполи» готов приобрести Заха за €65 млн Футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха попал в сферу интереса итальянского «Наполи».

00:33 Путин и Трамп договорились о продолжении контактов Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, договорились о продолжении контактов, в том числе при личных встречах.

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23:40 Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.

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23:27 Кадыров поручил в считаные часы устранить последствия урагана в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил пострадавшие от стихийных бедствий районы региона и поручил восстановить в кратчайшие сроки подачу света, газа и воды.

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23:16 США ввели санкции против главы МИД Ирана США приняли решение ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

23:15 Дубль Пулишича помог «Челси» одержать победу над «Ред Булл Зальцбург» В товарищеском матче лондонский «Челси» сумел победить австрийский «Ред Булл Зальцбург».

23:02 Аккаунт посольства России в Сирии вновь доступен в Twitter Официальный аккаунт в Twitter российского посольства в Сирии вновь доступен.

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