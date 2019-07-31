BFM: экологи бьют тревогу — сгоревший Нотр-Дам «заразил» свинцом центр Парижа

После пожара в Соборе Парижской Богоматери прошло больше трёх месяцев, но экологи бьют тревогу: в прилегающих к храму районах зафиксированы превышения по показателям содержания свинца. Как сообщает BFMTV, защитники окружающей среды уже подали иск, стремясь разобраться, кто виноват в том, что центр Парижа не закрыли для общественности.

Квартал Собора Парижской Богоматери спустя более трёх месяцев после пожара в храме загрязнён свинцом в опасном количестве? Ассоциация по защите окружающей среды Robin des bois («Робин Гуд» — прим. ИноТВ) именно так и считает.

Она в пятницу подала иск против неустановленного лица по обвинению в непредоставлении помощи человеку в опасности и создании угрозы для жизни другого человека. Они ставят в укор властям, в частности, Региональному агентству по здравоохранению, что оно не осознало всю серьёзность санитарной опасности. 400 тонн свинца, которые загорелись, выпали в виде пыли, и это вызывает много вопросов. Репортаж Каролин Филипп.

Прилипая к обуви и окнам соседних зданий, свинцовая пыль распространилась повсюду. Президент ассоциации Robin des bois Жаки Бонман не понимает, почему некоторые места просто не закрыли для посещения.

ЖАКИ БОНМАН, президент ассоциации Robin des bois: Если подойти к фонтану Сен-Мишель, то можно увидеть, что некоторые туристы лежат на асфальте и едят. Между тем, стандартная рекомендация заключается в том, что в местах, загрязнённых свинцом, нельзя ни есть, ни лежать, потому что и одежда, и слизистые притягивают пыль.

Из-за риска заражения ассоциация обвинила государственные власти в бездействии, в недостаточной защите и информировании населения.

ЖАКИ БОНМАН: Наш иск призван установить ответственность разных людей в этой ошибке, в этом провале работы связей с общественностью.

Даже небольшая доза свинца опасна для здоровья, особенно когда речь идёт о детях, объясняет токсиколог в Парижском центре по противодействию ядам Робер Гарнье.

РОБЕР ГАРНЬЕ, токсиколог в Парижском центре по противодействию ядам: Он отравляюще действует на нервную систему, ведёт к трудностям с познавательной деятельностью, в конечном счёте к трудностям с поведением. Можно сказать, что для подростков и взрослых нет опасности отравляющего действия на нервную систему. Но есть и другие риски, например, опасность для почек.

Опасность заражения выше у детей, которые часто тянут руки в рот, и у взрослых, которые грызут ногти.

24 июля в этом районе как раз из-за повышенного уровня свинца были закрыты две школы, которые работали как центры отдыха для детей.

Дата выхода в эфир 30 июля 2019 года.