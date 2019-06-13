Le Figaro: в Нотр-Даме проведут первую мессу после пожара

В Соборе Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара, проведут первую службу. Как отмечает журналист Le Figaro, она станет символом возрождения католического храма, хотя на ней будет присутствовать ограниченный состав людей, и у них будут каски на голове.

15 июля в Соборе Парижской Богоматери пройдёт первая месса после пожара, пишет Le Figaro. Присутствовать на ней будет лишь ограниченный круг людей из соображений безопасности, ведь до сих пор над некоторыми его местами есть угроза обрушения. Так что священник будет в своём традиционном облачении, но с каской на голове.

В этом событии многие видят большую символичность. В эти дни как раз отмечается Троица, а служба будет символизировать возрождение главного храма всех французов. Кроме того, в обществе идёт дискуссия, что это в первую очередь: место отправления культа или исторический памятник? Автор статьи отмечает, что смысл этой постройке придаёт именно её религиозная жизнь, иначе бы её просто не было.

Так что священники настаивают: Нотр-Дам стоит мессы. С самого пожара они просили разрешения провести там богослужение хотя бы в урезанном варианте, чтобы вернуть обгоревшему зданию святость. Так что получается, что эта месса должна дать храму новую жизнь, пишет Le Figaro.