Le Figaro: эксперты бьют тревогу из-за планов Макрона реконструировать Нотр-Дам в обход законов

Более тысячи профессионалов в области сохранения культурного наследия просят президента Макрона провести тщательную экспертизу перед началом реконструкции собора, сообщает Le Figaro. Издание опубликовало открытое письмо, авторы которого выражают своё беспокойство поспешностью французских властей в деле восстановления памятника мирового значения.

Пожар в Нотр-Даме всколыхнул Францию и весь мир, пишет Le Figaro. Эммануэль Макрон заявил, что хочет «реконструировать» собор и сделать его ещё «лучше, чем раньше», в течение пяти лет. Для этого кабинет министров принял закон, позволяющий организации, занимающейся восстановлением, обходить законы по защите культурного наследия. Как отмечает французская газета, это решение президента вызвало изумление и беспокойство среди профессионалов в этой области из разных стран. Le Figaro публикует открытое письмо, в котором 1170 архитекторов, профессоров и экспертов в области сохранения исторических памятников призывают президента к осторожности и осознанию своей ответственности перед настоящими и будущими поколениями.

В первых строках своего письма эксперты напоминают, что во Франции очень рано появились законы по защите культурного наследия. В том числе благодаря потрясающему роману Виктора Гюго в законодательство были внесены пункты об охране исторических памятников и о системе мер, предусмотренных в случаях их повреждения от погодных условий или от рук человека. По решению государства с 1862 года собор Парижской Богоматери находится под защитой закона, а уже в XX веке благодаря усилиям Франции и других стран ЮНЕСКО составило список объектов мирового культурного наследия. Именно во Франции появились первые специалисты по сохранению и реставрации исторических памятников, чья деятельность привела к принятию в 1964 году Венецианской хартии, закрепляющей на международном уровне меры и работы по сохранению, реконструкции или частичной реставрации. Таким образом, Франция долгое время играла ключевую роль в этой сфере, предоставляя студентам со всего мира качественное образование по этому направлению в своих институтах и других учебных заведениях. Неслучайно штаб-квартира Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест находится именно в Париже. Кроме того, высокий уровень мастерства продемонстрировали пожарные службы, благодаря которым 15 апреля удалось избежать полного обрушения собора с 850-летней историей.

Однако, сожалеют эксперты в своём открытом письме, о достижениях в этой области правительство забывает на протяжении уже десятка лет: в 2010 году расходы на содержание исторических памятников уменьшились, а с 2013 года эта цифра не изменяется. В то же время всё чаще слышны голоса тех, кто обеспокоен критическим недостатком средств, из-за чего приходится прибегать к срочным работам в ущерб тщательно спланированным действиям, как это было с Нотр-Дамом.

«Трагедия уже произошла, и она потрясла всех нас», — приводит Le Figaro слова специалистов. Они неоднократно подчёркивают, что собор Парижской Богоматери — это не просто один из главных исторических памятников европейской архитектуры, а тот самый объект культурного наследия, вокруг которого формировались международная профессиональная этика и подходы к сохранению памятников культуры. Пожар стал трагедией мирового масштаба, и человечеству ещё предстоит оценить значение произошедшего для истории. Поэтому профессора, исследователи и эксперты из Франции и других стран в своём открытом письме просят президента, по удачной формулировке (французского архитектора. — ИноТВ) Жана Нувеля, «оставить историкам и специалистам время для экспертизы перед решением о дальнейшей судьбе памятника». Они признают, что в мире политики необходимо действовать быстро, а из-за разрушенного собора Франция теряет привлекательный образ, однако «цель этих работ превзойдёт политические мандаты», а о результате будут судить уже новые поколения.

В связи с этим, цитирует издание экспертов, пока ещё очень рано отдавать предпочтение тому или иному подходу, потому что такое решение зависит от технических возможностей здания и должно быть обдуманным и тщательно спланированным согласно профессиональным стандартам. Таким образом, специалисты призывают президента «потратить время на экспертизу» с участием лучших профессионалов в этой области и советуют искать их в Министерстве культуры Франции, а также использовать иностранные ресурсы. Как пишут они в последних абзацах своего письма в Le Figaro, после экспертной оценки необходимо время, чтобы найти правильный подход, а затем уже определять амбициозные сроки для реставрации — только тогда получится качественно восстановить собор для будущих поколений.