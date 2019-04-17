Le Soir: «Собор Парижской Богоматери» Гюго возглавил продажи после пожара
После страшного пожара, который вспыхнул в парижском соборе Нотр-Дам, подскочили продажи романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» на портале Amazon, пишет Le Soir.
После страшного пожара, который вспыхнул в парижском соборе Нотр-Дам, подскочили продажи романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» на портале Amazon, пишет Le Soir.
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вернулся на лёд после травмы в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).
Сообщения о гибели четырёх российских военных в Сирии не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подталкивает американского лидера Дональда Трампа к военной операции в Венесуэле.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в стране продлён сокращённый рабочий день.
В Москве в четверг, 2 мая, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие семь раз обстреляли территорию ЛНР.
Израильские военные заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.
В подмосковном Климовске на пешеходном переходе насмерть сбили человека.
Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая.
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Израильская авиация нанесла в секторе Газа авиаудары по объектам, принадлежащим радикальному движению ХАМАС.
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может приехать в Южную Корею 8—10 мая.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.
Глава Минюста США Ричард Барр выразил удивление в связи с тем, что, по его словам, спецпрокурор Роберт Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования о «российском вмешательстве».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка государственного переворота.
Служитель храма Ильи Пророка иерей Андрей Дорохин заявил, что юморист Евгений Петросян по-прежнему состоит в церковном браке с актрисой Еленой Степаненко.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Тарушкин заявил, что в стране может появиться «служба воздушных маршалов».
В американском штате Калифорния потерпела крушение копия немецкого самолёта, который использовался во время Второй мировой войны.
В МЧС заявили, что два человека погибли в результате пожара в двух частных домах в Сызранском районе Самарской области.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал число военных, пострадавших в ходе протестов в стране.
CNBC со ссылкой на источники сообщает, что США и Китай могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выбрал главу своей администрации. Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил его доверенное лицо Вадим Галайчук.
Депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы от штата Миранда Мануэла Боливар заявила, что по меньшей мере 78 человек пострадали в ходе протестов 1 мая в Каракасе.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что почти 44 тыс. человек в стране заболели корью с начала года.
Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале забастовки венесуэльских государственных служащих.
Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии в Татарстане.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не знает, может ли его команда играть ещё лучше, и он с футболистами должен принять итоговый результат (0:3).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта» надеется на выход в финал соревнования и заявляет, что приоритетом его команды является победа в турнире.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», в котором оформил дубль и забил свой 600-й гол за клуб.
Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 330 человек в ходе первомайской демонстрации.
Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что у него были проблемы со скоростью и сцеплением во время гонки Гран-при Азербайджана.
В полиции Одесской области заявили, что более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в годовщину трагедии в Одессе, 2 мая.
Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер минимум три месяца проведёт в лазарете команды из-за травмы мениска.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» разгромила английский «Ливерпуль».
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Украинская полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Мирнограде в Донецкой области.
Сара Карбонеро, супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, заявила, что испанец отделался лишь испугом.
Врачи больницы в Париже диагностировали у корреспондентки РИА Новости сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья после того, как она подверглась ударам полицейских дубинок на первомайской демонстрации.
Забив в ворота «Ливерпуля», уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором 500-го гола клуба в Лиге чемпионов.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле.
Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участие в турнире в Риме, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы плеча.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным болельщикам въехать на территорию страны без визы во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Турции.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денежный штраф за применение и распространение допинга.
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком прошедшего месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ).