Le Soir: «Собор Парижской Богоматери» Гюго возглавил продажи после пожара

После пожара в парижском соборе Нотр-Дам в бестселлеры выбился роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» 1831 года. К тому же в нём тоже описывается пожар в храме, а самим произведением Гюго стремился привлечь внимание к плачевному состоянию здания, пишет Le Soir.

После страшного пожара, который вспыхнул в парижском соборе Нотр-Дам, подскочили продажи романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» на портале Amazon, пишет Le Soir.

Сам роман был написан в 1831 году, и собор там выступает практически отдельным персонажем. Своим произведением Виктор Гюго как раз хотел привлечь внимание к плачевному состоянию храма. В итоге его усилия увенчались успехом: парижане осознали необходимость ремонта — и было принято решение о реконструкции здания.

Однако сам Гюго будто бы предсказал пожар в соборе. «На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окружённое вихрями искр, — огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер», — этот отрывок из произведения сейчас привлекает особенное внимание.

Впрочем, похожее явление произошло после терактов в Париже 2015 года. Тогда в библиотеках раскупили «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя, отмечает Le Soir.