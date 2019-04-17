Zeit: пожар в Нотр-Даме напомнил европейцам о духе солидарности

Европейские политики призывают ЕС к солидарности и поддержке Франции в восстановлении серьёзно пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, сообщает немецкая газета Die Zeit. Это несчастье напоминает европейцам, что их связывает нечто более глубокое и основательное, чем договора, считает председатель Совета ЕС Дональд Туск. О готовности оказать помощь Франции уже заявили Германия, Польша и Россия.

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС помочь Франции в восстановлении серьёзно пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, пишет немецкая газета Die Zeit.

По его словам, этот пожар напоминает европейцам о том, как много они могут потерять. «Речь идёт больше, чем о материальной помощи. Пожар в соборе Парижской Богоматери снова дал нам осознать, что мы связаны чем-то более важным и основательным, чем договора», — подчеркнул Туск в обращении к депутатам ЕС. Председатель Европарламента Антонио Таяни в свою очередь предложил европейским депутатам перечислить своё дневное жалованье на финансирование восстановления собора.

Германия уже заявила, что окажет Франции поддержку в этом деле. «Германия готова на это по теснейшей дружбе, — написал в Twitter немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. — Мы объединены скорбью. Нотр-Дам — это культурное наследие человечества и символ для Европы». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился с призывом к гражданам своей страны поддержать восстановление собора Парижской Богоматери, который он считает крупным символом европейской культуры и важным памятником европейской истории. Франция в этот час не одна, заявил Штайнмайер.

Мэр Парижа предложил организовать в парижской ратуше международную благотворительную конференцию для сбора средств на восстановление собора. Наряду с Туском призвал Европу к участию и премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер: «Я хотел бы такой же солидарности и поддержки, какую мы получили для Фрауэнкирхе здесь, в Дрездене, и для Нотр-Дама». По его мнению, собор Парижской Богоматери принадлежит всем жителям Европы, и нельзя оставлять Францию в одиночестве: каждый может внести свой вклад в восстановление Нотр-Дама.

Ряд богатых французских семей уже заявил о выделении крупных пожертвований на реконструкцию. Предложение помощи также поступило из России, сообщает Die Zeit. Владимир Путин предложил Франции помощь лучших российских специалистов при восстановлении собора Парижской Богоматери. В Кремле отметили, что речь идёт об экспертах с большим опытом в реставрации объектов мирового культурного наследия. «Несчастье, произошедшее этой ночью, отозвалось болью и в сердцах россиян», — передаёт издание сообщение из Москвы.

Свою поддержку французскому коллеге предложил и польский президент Анджей Дуда: в знак европейской солидарности Польша может отправить в Париж своих экспертов-реставраторов.

Сейчас эксперты и архитекторы совещаются по поводу стабильности состояния собора. На данный момент гадать о том, сколько продлятся работы по восстановлению и каких средств потребуют, практически бессмысленно — однако даже по кадрам телевизионного эфира понятно, что на это уйдут не годы, а десятилетия, считает немецкий специалист, следящий за сохранностью Кёльнского собора.

Ближайшие дни станут решающими: они покажут, насколько надёжны оставшиеся своды собора и устоят ли они под массой воды, потребовавшейся для тушения пожара, отмечает немецкая газета Die Zeit.