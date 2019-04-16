Le Monde: трагедия Нотр-Дама объединила расколотую нацию

Пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже заставил французское общество на время забыть о разногласиях и сплотиться, оплакивая Нотр-Дам, пишет Le Monde. Даже политики противоположного толка отложили в сторону предвыборную борьбу за места в Европарламенте, признав, что боль от потери объединяет всех французов и доказывает единство народа, отмечает издание.

Пожар в соборе Парижской Богоматери заставил французскую нацию «замереть», пишет Le Monde. «Точка отсчёта всех путей во Франции на площади перед Нотр-Дамом стала точкой остановки политической жизни», — замечает издание.

5 апреля в 20 часов президент Франции Эммануэль Макрон должен был выступить по телевидению с речью, посвящённой завершению большого общенационального обсуждения в стране, напоминает издание. Однако в 18:50, когда над крышей почти тысячелетнего здания появились первые языки пламени, выступление главы государства было отложено на неопределённый срок.

Как напоминает газета, сразу после избрания Макрона на пост президента республики председатель сената Жерар Ларше предупредил новоиспечённого лидера: «Вам это покажется забавным, но вы теперь отец нации». И сегодня, «когда история стучит в дверь, остаётся только открыть её», — замечает газета.

По мере того как пламя продвигалось к нефу собора, взгляды всего мира разворачивались к Парижу. Впервые Макрон в компании премьер-министра Франции Эдуара Филиппа появился на площади перед собором около половины девятого, а затем вернулся на то же место три часа спустя — когда пожарные уже начали брать пламя под контроль.

Выразив благодарность от имени всей французской нации парижским пожарным, а также сочувствие католикам Франции и всего мира, жителям Парижа и остальным соотечественникам, президент отметил: «Нотр-Дам — это наша история, наша литература, наше воображение, место, где мы переживали все наши главные события: эпидемии, войны, освобождения. Это наша история, и она горит». «Эту церковь мы отстроим вместе», — заверил глава Франции, объявив о начале национального и международного сбора средств на восстановление собора.

Подобный дух единения царит сегодня среди французских политиков разного толка, отмечает издание. Глава партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, будучи далёким от религии франк-масоном, придерживающимся марксистских взглядов, вероятно, не забыл своего «католического детства и образования», замечает издание, приводя реакцию лидера французских левых на пожар в соборе.

«Это здание — член нашей общей семьи, и сегодня мы в трауре», — заявил Меланшон представителям прессы. Позже в своём блоге политик отозвался о Нотр-Даме как о «корабле», несущем Францию по «волнам времени». «Я думаю, что все мы любим его одинаково. Есть те, кто видит в строительстве этого здания руку Господа. Но они знают, что столь могущественной эта рука кажется им потому, что, произведя на свет Нотр-Дам, люди превзошли сами себя», — подчеркнул депутат Национального собрания Франции. Он также призвал политиков страны взять паузу в избирательной кампании перед выборами в Европарламент.

Этот призыв, по всей видимости, был услышан партией «Республиканцы», которая отменила встречу, посвящённую началу избирательной кампании, назначенную на 16 апреля в Ниме. «Горестно смотреть, как исчезает в пламени символ наших христианских корней, литературы Виктора Гюго. Сегодня вечером в огне сгорает часть нашей истории, часть нас самих», — с сожалением отметил глава партии Лоран Вокье.

«Ущерб ужасающий. Сегодня вечером все французы испытывают бесконечную грусть и коллосальное чувство потери», — написала, в свою очередь, в Twitter глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Не остались в стороне и бывшие руководители Франции, в том числе Николя Саркози и Франсуа Олланд, каждый из которых поделился своими переживаниями по поводу случившегося.

«Сегодня во Франции, расколотой как никогда, мы получили доказательство, что составляем единый народ, сплотившийся вокруг этой драмы», — с удовлетворением отметил глава фракции партии «Республиканцы» в сенате Брюно Ретайо.

Однако, как опасается один из министров, это чувство единения вряд ли продлится долго, поскольку в ближайшие дни Эммануэлю Макрону всё равно придётся представить ответ на кризис «жёлтых жилетов». И «случившееся придаст его речи иную тональность», уверен другой член правительства.