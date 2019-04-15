CNN: пожар в соборе Парижской Богоматери поверг в шок жителей и гостей столицы

Как передаёт CNN, очевидцы наблюдают ужасную картину: на их глазах огонь уничтожает одну из главных достопримечательностей Парижа — собор Парижской Богоматери. Возгорание началось на крыше, где велись реставрационные работы, и пламя стремительно распространяется.

МЕЛИССА БЕЛЛ, международный корреспондент CNN: Сейчас с неба просто-напросто падают куски огня. Это всё потому, что языки пламени за последние пару минут стали гораздо больше. Вы можете отчётливо их увидеть с другой стороны фасада, который мы только что обсуждали. Пламя практически достигает верхней части фасада. Мы задаёмся вопросом, как скоро огонь охватит каркас здания. Огонь возрастает с каждой минутой.

Прохожие наблюдают за происходящим в ужасе. Собор горит прямо на их глазах, и пожарные мало что могут сделать, чтобы обуздать его. Здесь собралось много спасательных служб и полицейских, но ещё и обычных людей. Я видела, как они плачут, обнимаются. Сцена действительно наводит ужас.

До сих пор неизвестно, сколько может быть жертв, как быстро идёт эвакуация, поскольку собор наверняка полон людей, как это бывает каждый день. Также нет никакой информации о возможной причине пожара, каким образом он смог охватить собор так быстро. На данный момент все в шоке наблюдают за тем, как пламя поднимается всё выше и выше.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2019 года.