Эксперт: на восстановление Нотр-Дама уйдёт не меньше 40—50 лет

Несмотря на невероятную работу, проделанную пожарными, пожар в соборе Парижской Богоматери нанёс колоссальный ущерб историческому наследию Франции, отмечает в эфире BFM TV эксперт Стефан Берн. По опыту реконструкции памятников архитектуры в Реймсе, Вене и Дрездене, Берн заключает, что на восстановление собора уйдёт не менее 40—50 лет.

СТЕФАН БЕРН: журналист, специалист в области исторического наследия: Колонны выстояли, корпус здания на месте. Действительно, в какой-то степени пожарные проделали невероятную работу, учитывая, что часть реликвий удалось спасти. К большому сожалению, навсегда исчезли великие полотна, так называемые майские картины — полотна, подаренные художниками собору в качестве майских подношений Богоматери. Символика здесь ужасающая: плачущие картины. Можно представить себе эти полотна, вспоротые для того, чтобы освободить путь воде, которая разрушает их после того, как это сделал огонь.

Но сейчас настало время реставрации. Вся эта ночь была безумием. Не осталось больше слёз и слов, теперь нужно работать. Об этом пойдёт речь на экстренных совещаниях, которые будут собраны для всех, кто имеет отношение к историческому наследию, как в Министерстве культуры, так и в Елисейском дворце.

Трудно представить, как будет выглядеть этот национальный и международный сбор средств на восстановление собора. Я уверяю вас — и это доставляет мне немало боли из эгоистических соображений, ведь я этого уже никогда не увижу, — что на восстановление уйдёт 40—50 лет. Мы уже делали подобное в Реймсе, который я посещал вчера, в Вене и, разумеется, в Дрездене после бомбардировок времён Второй мировой войны.

Необходимо, чтобы это народное переживание, это чувство, как будто мы потеряли кого-то близкого, потеряли члена семьи… Собор Парижской Богоматери не просто символ Парижа, это часть чего-то очень дорогого для каждого из нас, и мы должны восстановить его вместе. Необходима сплочённость нации, всеобщая готовность заново отстроить этот символ нашей истории. С 1163 года в Нотр-Даме писалась книга нашей истории. Все важнейшие события прошлого происходили именно там.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.