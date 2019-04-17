BFM TV: шпиль собора пережил две мировые войны, но не пожар

Знаменитый шпиль собора Парижской Богоматери не пережил пожара, передаёт BFM TV. О том, какое это было уникальное сооружение, говорит тот факт, что некоторые из балок его деревянного каркаса датировались XII веком, когда создавался собор. По оценке телеканала, восстановление собора может занять десятилетия.

Он был построен в 1860 году, пережил две мировые войны. На этот раз шпиль собора Парижской Богоматери, объятый пламенем, рухнул за несколько секунд.

Высота шпиля, возвышавшегося над Сеной, составляла более 93 метров. 500 тонн дерева и 250 тонн свинца не смогли противостоять бушующему огню. Как это произошло? Уже много месяцев в соборе ведутся реставрационные работы. Шпиль как раз должны были скоро отреставрировать, вокруг него возвели строительные леса. Вероятно, пожар вспыхнул на крыше здания.

Шпиль — высшая точка Нотр-Дама и известен во всём мире. У его основания располагались медные статуи 12 апостолов серо-зелёного цвета. Но главное — шпиль держался на деревянном каркасе, который был одним из древнейших во всём Париже. Некоторые балки из этого «леса», как его прозвали, датируются XII веком, когда создавался собор. Все они уничтожены вчера в огне.

Можно ли воссоздать точную копию шпиля? В любом случае потребуются десятилетия, прежде чем Нотр-Дам обретёт свой первоначальный вид.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.