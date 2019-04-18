Euronews: «острый вопрос» о восстановлении шпиля Нотр-Дама решит международный конкурс

Франция объявит международный конкурс для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, обрушившегося в результате пожара. Как отметил французский премьер-министр Эдуард Филипп, по итогам конкурса собор может получить и новый шпиль, спроектированный с учётом «новых технологий и вызовов нашего времени». Ранее его уже демонтировали и проектировали заново в XIX веке, напоминает Euronews.
Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуард Филипп. Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. Потушить его полностью удалось лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях.
Огонь уничтожил большую часть кровли, часы и шпиль собора. Премьер напомнил, что архитектором шпиля в XIX веке был Эжен Виолле-ле-Дюк. Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце XVIII столетия.
ЭДУАРД ФИЛИПП, премьер-министр Франции: В понедельник вечером шпиль обрушился во время пожара. Международный конкурс позволит задаться следующими вопросами: нужно ли восстанавливать шпиль? Реконструировать ли его по проекту Виолле-ле-Дюка, делать его таким же? Или стоит дать собору иной шпиль, спроектированный с учётом новых технологий и вызовов нашего времени.
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