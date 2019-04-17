FAZ: «станет ещё красивее» — Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что восстановление собора Парижской Богоматери после пожара займёт пять лет, сообщает Frankfurter Allgemeine. При этом после реставрационных работ он «станет ещё красивее», пообещал глава государства. Впрочем, некоторые части строения утеряны безвозвратно, отмечает издание.

После пожара в парижском Нотр-Даме президент Франции Эммануэль Макрон поставил амбициозные сроки на восстановление разрушенного собора.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы восстановим собор, и он станет ещё красивее. И я хочу, чтобы работы были закончены через пять лет. Мы с этим справимся.

Об этом он заявил в телевизионном обращении во вторник вечером.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Мы должны превратить эту катастрофу в возможность объединиться.

Во вторник на парижской площади Сен-Мишель сотни людей собрались на богослужение. Когда мимо случайно проезжала пожарная машина, толпа разразилась спонтанными аплодисментами. Католичка София надеется, что собор удастся восстановить.

СОФИЯ, парижанка: Я проведу Пасху в этой надежде. Моё сердце болит, но это сильный символ и редкая возможность объединиться.

Шокированных пожаром французов поддержали и знаменитости. Мишель Обама сделала заявление во время своего визита в Париж. «В такие моменты люди должны быть сильными и держаться вместе. В Нотр-Даме идут восстановительные работы», — сказала жена бывшего президента США.

Активистка Грета Тунберг, выступающая за защиту климата, призвала депутатов Европейского парламента в Страсбурге сделать выводы из пожара и задуматься о спасении планеты.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, активистка: Мир с большой тревогой и отчаянием наблюдал за тем, как горел парижский Нотр-Дам. Некоторые здания — это не просто здания. Но Нотр-Дам восстанавливают. Я надеюсь, что его фундамент достаточно крепок. И я надеюсь, что наш фундамент ещё крепче, но боюсь, это не так.

На восстановление памятника готической архитектуры к вечеру удалось собрать €750 миллионов пожертвований. Однако некоторые части спасти и заменить не удастся.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.