Le Monde: ради Нотр-Дама власти Франции решили обойти закон

Кабинет министров Франции внёс на рассмотрение законопроект, который позволит правительству отступать от закона для ускорения реконструкции собора Парижской Богоматери, сообщает Le Monde. Многие деятели культуры и специалисты по реставрации обеспокоены, что от подобных мер пострадает качество работ, на которые уже собрано более €850 млн.

Через десять дней после пожара реставрация собора Парижской Богоматери и особенно вопрос её финансирования продолжает вызывать жаркие споры, пишет Le Monde. В среду, 24 апреля, кабинет министров представил специальный законопроект, который открывает правительству возможность своими распоряжениями «принимать необходимые меры или отступать от закона, чтобы упростить выполнение работ». Этот закон предусматривает исполнение амбициозной задачи президента Макрона по восстановлению собора в течение пяти лет и позволит отступать от обязательств в сфере госзакупок и законов по сохранению культурного наследия. Кроме того, в законопроект включены пункты, анонсированные на прошлой неделе премьер-министром Эдуардом Филиппом: уменьшение налогового сбора до 75% с пожертвований меньше €1 тыс. и создание комитета по контролю за расходованием собранных средств. Также по закону правительство сможет создать государственное учреждение, которое займётся организацией реставрационных и охранных работ пострадавшего в огне собора.



Однако, как отмечает издание, известный ведущий Стефан Берн, которому президент Эммануэль Макрон поручил миссию по сохранению культурного наследия, уже заявил о своём беспокойстве по поводу этого закона. «Нас это настораживает. Такой закон рискует стать прецедентом, он готовится в большой спешке. Я всегда отношусь к законам о чрезвычайных полномочиях с тревогой», — приводит его заявление информагентству AFP французская газета.



Со своей стороны бывший министр культуры Франции Жак Ланг приветствовал «поспешность» правительства, хотя также с осторожностью воспринял отступление от правил по госзакупкам. «Раньше мы успешно завершали масштабные работы без введения подобных мер, — цитирует слова экс-министра Le Monde. — Например, в 1988 году мы за девять месяцев обновили позолоту на куполе Дома инвалидов и за четыре года полностью отреставрировали Лувр без нарушения закона».



Как сообщает французская газета, ранее Союз профессионалов в области сохранения и реставрации (FFCR) выразил сожаление в связи с тем, что не принимает активное участие в обсуждениях восстановления собора. Издание цитирует официальное сообщение Союза, в котором он обращает внимание на «полное отсутствие в обсуждениях понятия сохранения и реставрации», в то время как при таком подходе «только длительные работы и согласованность действий гарантируют комплексное, обдуманное, гармоничное и долговечное решение проблемы».



Что касается пожертвований, Le Monde приводит заявление Счётной палаты Франции, которая в среду отчиталась о более €850 млн, собранных за три дня. В то же время прокуратура Парижа призвала к бдительности: в пятницу в ответ на заявление Фонда наследия следователи завели дело на группу мошенников, которая обманным путём выпрашивала пожертвования на восстановление Нотр-Дама.



Французское издание подчёркивает, что после пожара поступило множество предложений о спонсировании восстановительных работ от миллиардеров, муниципальных органов, предприятий и огромного количества частных лиц. По информации четырёх организаций, ответственных за сбор пожертвований, на данный момент собрано уже более €400 млн. Как пишет Le Monde, более половины этой суммы — €211,3 млн — составляют пожертвования в Фонд Нотр-Дам, католическое благотворительное сообщество, в основном от меценатов и зарубежных дарителей, например, королей Марокко или Сербии. В свою очередь Фонд наследия в своём официальном сообщении говорит о сумме €164 млн, которая включает пожертвования от частных лиц (€22 млн) и предпринимателей (€142 млн). В целом на этот призыв откликнулось 218,5 тыс. человек из 160 стран мира. Фонд Франции, ещё одна благотворительная организация, отчитался о 50 тыс. пожертвований, которые принесли €25 млн. Наконец, отмечает французская газета, Центр национальных памятников собрал €3 млн пожертвований от частных лиц и предприятий малого бизнеса.