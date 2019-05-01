Le Figaro: голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D принтера

Нидерландская компания Concr3De предложила восстановить сгоревшие при пожаре части Собора Парижской Богоматери при помощи 3D принтера, сообщает Le Figaro. По словам основателя компании, использование технологии 3D позволит бережно восстановить собор в кратчайшие сроки и обойдётся гораздо дешевле работы с камнем. И хотя это решение вряд ли понравится защитникам исторического наследия, оно могло бы помочь соблюсти пятилетний срок, отведённый президентом Франции на восстановление Нотр-Дама, замечает издание.

Нидерландская компания Concr3De предложила восстановить сгоревшие при пожаре части Собора Парижской Богоматери при помощи 3D принтера, сообщает Le Figaro, замечая, что эта возможность вряд покажется заманчивой защитникам исторического наследия Франции. Тем не менее, поскольку метод 3D печати гораздо быстрее и дешевле, чем работа с камнем, это решение могло бы помочь соблюсти пятилетний срок, отведённый президентом Эммануэлем Макроном на полное восстановление Нотр-Дама, отмечается в статье.

При этом, в отличие от большинства технологий, обсуждавшиеся в контексте планов по восстановлению собора в столь короткие сроки, голландское предприятие обещает крайне бережно отнестись к оригинальному сооружению и повторно использовать материалы, из которых были изготовлены сгоревшие конструкции, чтобы «отчасти сохранить дух здания». Так, Concr3De планирует использовать золу, собранную на месте пожара и, таким образом, «сделать из пламени новую главу истории», используя новейшие технологии, чтобы «воздать должное сотням лет технологического развития в архитектуре».

Как сообщается, предприятие планирует использовать для производства деталей собора смесь золы, измельчённого известняка, чернил и неорганических соединений. Как подчёркивает сооснователь компании Эрик Гебоэрс, полученное вещество не будет содержать в себе пластика, клея или резины.

Чтобы доказать надёжность технологии, компания напечатала 3D-модель Стрикса — одной из самых известных горгулий Нотр-Дама. По словам представителей предприятия, печать статуи высотой около метра заняла менее 24 часов и обошлась в €2500 — 5000, что «в 5-10 раз дешевле вырезания из камня вручную», поясняет глава Concr3De. По его словам, все пострадавшие при пожаре каменные части собора: своды, статуи, орнамент — могут быть напечатаны на 3D принтере. Более того, долговечность материла также не вызывает сомнений, утверждает Гебоэрс. По его словам, многочисленные испытания уже доказали его устойчивость к заморозкам, влаге, огню, кислотам и соли, сходную с обычным известняком.